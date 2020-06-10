Xót thương bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas, Á hậu Tú Anh hỏi địa chỉ để đến thăm, giúp đỡ

Hậu trường 10/06/2020 15:09

Vụ việc bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố gas trong thời tiết nắng nóng ở Hà Nội khiến dư luận xót xa. Mới đây, Á hậu Tú Anh hỏi địa chỉ cháu bé để tìm cách giúp đỡ.

Vừa qua, vụ việc bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ rơi dưới hố gas khiến dư luận cả nước rúng động. Theo đó, người dân xã Thanh Mỹ (Sơn Tây, Hà Nội) phát hiện một bé sơ sinh trong tình trạng còn nguyên dây rốn, không được mặc quần áo bị bỏ rơi dưới hố gas suốt 3 ngày trong thời tiết nắng nóng. Em bé bị giòi, kiến bu khắp người, nhiễm trùng sơ sinh phải nhập viện cấp cứu. Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ lòng xót thương và muốn giúp đỡ em.

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Em bé bị bỏ rơi dưới hố gas sống sót thần kỳ - Ảnh: Internet

Là một người mẹ, Á hậu Tú Anh vô cùng đau lòng khi đọc được tin này. Trên trang cá nhân, Á hậu Việt Nam 2012 chia sẻ bài viết về vụ việc và hỏi địa chỉ để đến thăm và giúp đỡ.

Cô viết: "Mọi người ơi có ai có thông tin hiện em bé đang ở đâu có thể inbox cho mình được không ạ??? Thực sự đọc xong mà thương con quá, mình muốn được tới thăm con, mong mọi người có thông tin liên lạc giúp mình ạ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều".

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Hiện Tú Anh đang theo dõi tình trạng của bé và tìm cách giúp đỡ - Ảnh: FB

Được biết, hiện bệnh viện vẫn chưa cho phép vào thăm cháu bé. Khi nào biết rõ tình trạng sức khỏe của bé, cô sẽ tìm cách giúp đỡ phù hợp nhất.

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Dân mạng tích cực tìm kiếm thông tin và chia sẻ dưới bài viết - Ảnh: FB

Status của Tú Anh nhận được sự quan tâm của mọi người. Nhiều dân mạng và bạn bè ngỏ ý đồng hành cùng Á hậu Việt Nam 2012 để giúp đỡ trường hợp em bé đáng thương này.

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