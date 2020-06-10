Vừa qua, vụ việc bé trai sơ sinh bị mẹ bỏ rơi dưới hố gas khiến dư luận cả nước rúng động. Theo đó, người dân xã Thanh Mỹ (Sơn Tây, Hà Nội) phát hiện một bé sơ sinh trong tình trạng còn nguyên dây rốn, không được mặc quần áo bị bỏ rơi dưới hố gas suốt 3 ngày trong thời tiết nắng nóng. Em bé bị giòi, kiến bu khắp người, nhiễm trùng sơ sinh phải nhập viện cấp cứu. Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ lòng xót thương và muốn giúp đỡ em.

Em bé bị bỏ rơi dưới hố gas sống sót thần kỳ - Ảnh: Internet

Là một người mẹ, Á hậu Tú Anh vô cùng đau lòng khi đọc được tin này. Trên trang cá nhân, Á hậu Việt Nam 2012 chia sẻ bài viết về vụ việc và hỏi địa chỉ để đến thăm và giúp đỡ.