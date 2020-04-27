Em họ Tú Anh xinh đẹp thế nào mà nàng hậu hết lời ca ngợi, lại còn nhận thua về nhan sắc

Trên trang Instagram cá nhân, Á hậu Tú Anh bất ngờ gây chú ý khi khoe ảnh cô em họ 17 tuổi cực xinh xắn đến người hâm mộ.
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Vốn là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư cũng như không chia sẻ quá nhiều về gia đình nhưng mới đây, Á hậu Tú Anh lại khiến nhiều người bất ngờ khi tự hào khoe nhan sắc của em họ đến khán giả.
Cụ thể, trên trang Instagram cá nhân, người đẹp đăng tải hình ảnh cô em họ kèm dòng trạng thái gây chú ý: “Sao càng lớn càng xinh thế không biết, hơn chị bao nhiêu”.
Ngay lập tức, hình ảnh của Linh Anh – em họ Tú Anh trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều người nhận xét, cô bé sở hữu nhan sắc xinh đẹp không thua kém chị gái của mình.
Được biết, Linh Anh năm nay 17 tuổi và đang học tại một trường cấp 3 ở Hà Nội. Theo dõi trang cá nhân của Linh Anh, có thể thấy cô bé sở hữu gu thời trang vô cùng cá tính, năng động và phù hợp với lứa tuổi của mình.
Cách đây mấy năm, Tú Anh đã từng chia sẻ hình ảnh của Linh Anh đến người hâm mộ. Thời điểm đó, Linh Anh vẫn còn là một cô bé đáng yêu, xinh xắn khi xuất hiện bên cạnh người chị họ nổi tiếng của mình. Còn giờ đây, cô bạn đã ngày càng trưởng thành và định hình cá tính rõ nét.