Diện áo bà ba đón Tết, con trai Tú Anh đáng yêu hết phần thiên hạ nhưng kéo đến ảnh thứ 3 thì không nhịn được cười

Hậu trường 25/01/2020 13:50

Trên trang cá nhân, loạt ảnh cực nhắng nhít của con trai Tú Anh khiến cư dân mạng vô cùng thích thú vì quá đáng yêu.

Từ sau khi công khai cận mặt quý tử, Á hậu Tú Anh ngày càng cởi mở hơn trong việc chia sẻ hình ảnh của con lên mạng xã hội. Được biết, bé Kem vừa tròn 1 tuổi và thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố mẹ.

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Đầu năm 2019, Á hậu Tú Anh sinh quý tử đầu lòng cho chồng thiếu gia - Ảnh: FB

Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Tú Anh bất ngờ chia sẻ loạt ảnh đón năm mới của quý tử đầu lòng kèm dòng trạng thái hài hước: “Năm nay con bận rộn bán bánh chưng với bánh tét lắm đây ạ”.

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Nụ cười ngây thơ, trong sáng của cậu bé khiến ai nấy đều yêu mến – Ảnh: FB

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Hình ảnh này của bé Kem đã thu hút sự chú ý của không ít cư dân mạng với hơn 2,5 nghìn lượt yêu thích – Ảnh: FB

Diện trang phục áo bà ba kết hợp với khăn rằn đậm chất Nam Bộ, con trai Tú Anh hóa thân thành anh nông dân nhí cực đáng yêu. Bên cạnh đó, biểu cảm nhắng nhít của cậu bé cũng nhận được sự thích thú của khán giả.

Thế nhưng, bức ảnh gây chú ý nhất của cậu bé lại nằm ở phần bình luận của bài đăng. Theo đó, nàng hậu đã đăng tải bức ảnh con trai khóc lóc mếu máo chỉ sau 5 phút chụp ảnh.

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Bức ảnh khiến cư dân mạng không nhịn được cười của con trai Tú Anh - Ảnh: FB

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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng năm mới đến gia đình Tú Anh và dành nhiều lời khen “có cánh” cho bé Kem: “Đáng yêu hết nấc luôn rồi”, “Em Kem đáng yêu quá”, “Yêu em, chúc cả nhà em năm mới vui”, “Mẹ Tú Anh mặc đồ cho Kem yêu quá”…

Không còn giấu giếm, Á hậu Tú Anh khoe ảnh toàn bộ gương mặt của quý tử đầu lòng

Không còn giấu giếm, Á hậu Tú Anh khoe ảnh toàn bộ gương mặt của quý tử đầu lòng

Nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của con trai, Á hậu Tú Anh bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cận mặt cậu bé cùng bức tâm thư đầy tình cảm.

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