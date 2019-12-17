Không còn giấu giếm, Á hậu Tú Anh khoe ảnh toàn bộ gương mặt của quý tử đầu lòng

Nhân dịp sinh nhật 1 tuổi của con trai, Á hậu Tú Anh bất ngờ gây chú ý khi đăng tải hình ảnh cận mặt cậu bé cùng bức tâm thư đầy tình cảm.

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Á hậu Tú Anh bất ngờ chia sẻ hình ảnh cận mặt của quý tử đầu lòng kèm dòng trạng thái: “Happy Birthday em yêu của mẹ! Từ những ngày mang thai, mẹ lúc nào cũng chỉ mong rằng em Kem sinh ra đời sẽ luôn là một cậu bé khỏe mạnh, vui tươi, hạnh phúc. Và may mắn thay những gì mẹ mong muốn đều thành hiện thực. Em Kem của mẹ lúc nào cũng cười và luôn vui vẻ…”.

Bài đăng của Tú Anh - Ảnh: IG

Tú Anh hạnh phúc chia sẻ rằng, cô ngày càng trưởng thành hơn khi trở thành một người mẹ. Bên cạnh đó, người đẹp cho biết sẽ cố gắng mang đến cho con trai những điều tốt đẹp nhất.

Được biết, đây là lần đầu tiên Tú Anh khoe toàn bộ gương mặt của quý tử trên mạng xã hội. Trước đây, cô chỉ thỉnh thoảng đăng ảnh chụp góc nghiêng hoặc phía sau của con. Có thể thấy, con trai Tú Anh sở hữu nước da trắng hồng, gương mặt vô cùng đáng yêu và bụ bẫm. Cậu bé được nhận xét sở hữu nhiều nét đẹp của mẹ và được cộng đồng mạng gọi là “Tú Anh phiên bản mini”.

Bé Kem thừa hưởng nhiều nét đẹp từ mẹ - Ảnh: IG

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: IG

Dưới bài đăng của nàng Á hậu, bạn bè và người hâm mộ đồng loạt gửi lời chúc mừng sinh nhật đến con trai Tú Anh, đồng thời không ngừng khen ngợi vẻ đáng yêu của cậu bé: “Mừng sinh nhật em yêu nhé, yêu quá là yêu”, “Giống mẹ Tú Anh quá chừng, cưng quá”, “Trộm vía em yêu quá”, “Chúc mừng sinh nhật Kem, chúc con ngoan, hay ăn chóng lớn”…

Khoe mặt mộc cực xinh nhưng Á hậu Tú Anh lại để lộ thói "lười tắm" qua chi tiết này Không ngại công khai chuyện lười đi tắm nhưng thực sự đây là "nỗi niềm" chung của nhiều chị em chứ không riêng gì Tú Anh.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-con-giau-giem-a-hau-tu-anh-khoe-anh-toan-bo-guong-mat-cua-quy-tu-dau-long-346674.html