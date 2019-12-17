Số nhọ như Công Vinh, tặng vợ quà sinh nhật nhưng bị lố, vội xin lại thì nhận ngay câu này

Đoạn clip hài hước ghi lại màn “kể khổ” của Công Vinh với bà xã – nữ ca sĩ Thủy Tiên đang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.
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Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên vừa đăng tải đoạn clip hài hước ghi lại cảnh Công Vinh "kể khổ" vì đưa lố tiền sinh nhật cho bà xã kèm dòng trạng thái: “Ủa ủa. Tiền trong tay quan là của quan, cửa gì mà đòi xin lại”.
Theo nội dung clip được chia sẻ, ông xã Thủy Tiên than thở: “5 tháng nay không hề lấy một đồng nào của bà Tiên”. Ngay khi bị một người bạn chất vấn “lấy tiền gì để tiêu”, Công Vinh khẳng định là tiền làm ăn từ “vốn tự có”.
Được biết, trong ngày sinh nhật của Thủy Tiên cách đây hai tuần, Công Vinh đã tặng cho vợ cả một cọc tiền. Thế nhưng, vì không giỏi đếm tiền nên anh chàng đã tặng lố vài chục triệu. Ngay khi phát hiện ra điều này, Công Vinh vội vàng xin lại nhưng Thủy Tiên nhất quyết không trả.
Cuối clip, khi được hỏi muốn tặng quà gì trong ngày sinh nhật, Công Vinh chỉ nói: “Anh đơn giản lắm, nói chung là một bữa cơm nhà là được rồi. Đối với anh thì gia đình hạnh phúc mới quan trọng, không có món quà nào có thể mua được hết á”. Ngay lập tức, Thủy Tiên đã đùa rằng sẽ tặng ông xã cả rổ sâu – thứ mà Công Vinh sợ nhất.
Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi: “Ngưỡng mộ cặp đôi này quá! Thật dễ thương! Chúc hai em hạnh phúc mãi thế này nhé!”, “Thích anh Công Vinh quá à. Dễ thương, hiền lành, thân thiện”, “Gia đình này cứ dễ thương suốt”, “Gia đình này thấy đầm ấm hạnh phúc nhất”…