Số nhọ như Công Vinh, tặng vợ quà sinh nhật nhưng bị lố, vội xin lại thì nhận ngay câu này

Đoạn clip hài hước ghi lại màn “kể khổ” của Công Vinh với bà xã – nữ ca sĩ Thủy Tiên đang khiến cư dân mạng vô cùng thích thú.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên vừa đăng tải đoạn clip hài hước ghi lại cảnh Công Vinh "kể khổ" vì đưa lố tiền sinh nhật cho bà xã kèm dòng trạng thái: “Ủa ủa. Tiền trong tay quan là của quan, cửa gì mà đòi xin lại”. Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh: FB Theo nội dung clip được chia sẻ, ông xã Thủy Tiên than thở: “5 tháng nay không hề lấy một đồng nào của bà Tiên”. Ngay khi bị một người bạn chất vấn “lấy tiền gì để tiêu”, Công Vinh khẳng định là tiền làm ăn từ “vốn tự có”.

Công Vinh khẳng định mình có tiền nhờ 'vốn tự có' - Ảnh cắt từ clip Được biết, trong ngày sinh nhật của Thủy Tiên cách đây hai tuần, Công Vinh đã tặng cho vợ cả một cọc tiền. Thế nhưng, vì không giỏi đếm tiền nên anh chàng đã tặng lố vài chục triệu. Ngay khi phát hiện ra điều này, Công Vinh vội vàng xin lại nhưng Thủy Tiên nhất quyết không trả.

Thủy Tiên tiết lộ Công Vinh không biết đếm tiền và thường xuyên đếm dư - Ảnh cắt từ clip Số nhọ như ông xã Thủy Tiên - Ảnh cắt từ clip Cuối clip, khi được hỏi muốn tặng quà gì trong ngày sinh nhật, Công Vinh chỉ nói: “Anh đơn giản lắm, nói chung là một bữa cơm nhà là được rồi. Đối với anh thì gia đình hạnh phúc mới quan trọng, không có món quà nào có thể mua được hết á”. Ngay lập tức, Thủy Tiên đã đùa rằng sẽ tặng ông xã cả rổ sâu – thứ mà Công Vinh sợ nhất. Công Vinh cho biết gia đình mới là thứ quan trọng nhất - Ảnh cắt từ clip Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB Dưới bài đăng, cư dân mạng đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi: “Ngưỡng mộ cặp đôi này quá! Thật dễ thương! Chúc hai em hạnh phúc mãi thế này nhé!”, “Thích anh Công Vinh quá à. Dễ thương, hiền lành, thân thiện”, “Gia đình này cứ dễ thương suốt”, “Gia đình này thấy đầm ấm hạnh phúc nhất”…

Con gái Thủy Tiên khiến dân mạng bất ngờ vì cao lớn phổng phao, đã biết 'cà khịa' mẹ cực gắt Ca sĩ Thủy Tiên khoe con gái biết pha trò chọc ghẹo mẹ, nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất lại là chiều cao bất ngờ của bé Bánh Gạo.

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