Mới đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên lại tiếp tục chứng minh “độ lầy” của bản thân khi có màn đối đáp qua lại cực hài hước với cư dân mạng.

Vợ chồng nữ ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh được xem là “cặp đôi vàng” của Vbiz. Không chỉ khiến nhiều người ngưỡng mộ về cuộc hôn nhân hạnh phúc, cả hai còn được yêu mến vì độ hài hước của mình.

Thủy Tiên thường chia sẻ những câu chuyện nhỏ về cuộc sống lên trang cá nhân - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng lại được chứng kiến màn đối đáp “siêu lầy” giữa Thủy Tiên và người hâm mộ.

Cụ thể, dưới bài đăng của bà xã Công Vinh, một tài khoản Facebook đã để lại bình luận: “Em thích chị lắm, nhưng nay nhìn chồng chị em cũng thích ảnh luôn trời ơi”. Ngay lập tức, Thủy Tiên đã đáp lại rằng: “Em ơi... Nhìn chị ốm ốm vậy thôi chứ chị quýnh ghen ghê lắm á”. Thậm chí nữ ca sĩ còn khẳng định: “Giựt được hay không, không quan trọng em. Nhiều khi chị quýnh vì thích và đam mê á”.

Nữ ca sĩ đã có màn đối đáp cực lầy cùng người hâm mộ - Ảnh: Internet

Bình luận này của Thủy Tiên đã thu hút hàng trăm lượt thích từ cư dân mạng. Thậm chí, nhiều người còn bày tỏ sự thích thú trước màn ứng biến của cô: “Chị Tiên dễ thương hết phần thiên hạ”, “Chị quýnh vì đam mê nha”, “Thích chị quá à”…

Trước đó, người đẹp cũng từng gây chú ý khi hài hước đáp trả antifan vì bị chê kém sắc: “Con người 10 bữa đẹp thì cũng phải có một bữa không đẹp chứ em. Mình đẹp hoài người ta nói mình không nhân văn”.

Hạnh phúc là vậy nhưng cũng có lúc Thủy Tiên muốn 'đánh lộn' với Công Vinh Nghe tin ca sĩ Thủy Tiên vẫn miệt mài đi hát dù sốt cao đến 40 độ, ông xã Công Vinh tỏ ra vô cùng tức giận.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-doi-cuop-chong-thuy-tien-len-tieng-dan-mat-ngay-khien-dan-mang-bat-cuoi-thich-thu-345185.html