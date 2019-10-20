Đọc tin nhắn chúc 20/10, Thủy Tiên nổi da gà vì sự 'sến trường tồn, sến bất diệt' của Công Vinh

Mạnh mẽ và quyết đoán trên sân cỏ nhưng ngoài đời Công Vinh lại là một người chồng lãng mạn. Vào những dịp đặc biệt, anh đều khiến ca sĩ Thủy Tiên nổi da gà bởi những tin nhắn ngọt như mật.

Như nhiều chị em khác, ca sĩ Thủy Tiên cũng vui vẻ hưởng ứng phong trào khoe quà, khoe lời chúc của chồng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải tin nhắn của ông xã Công Vinh. Thủy Tiên và Công Vinh có một cô con gái xinh xắn tên Bánh Gạo - Ảnh: FB Lời chúc Công Vinh gửi đến vợ: "Trải qua 10 năm ngày 20-10, có lúc hai vợ chồng mình ở bên nhau và xa nhau, nhiều lúc cũng không nhớ lắm ngày này vì với ba ngày nào cũng đặc biệt, ngày nào mà không phải là ngày phụ nữ, ngày nào mà phụ nữ không phải vào bếp, không phải chăm chồng, chăm con, chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Ba luôn cảm ơn ông trời đã cho ba gặp và lấy mẹ, đó là may mắn, hạnh phúc nhất cuộc đời ba. Mẹ luôn là đóa hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất trong lòng ba. Ba yêu mẹ nhiều lắm, tình yêu của ba. Chúc mẹ ngày 20-10 thật hạnh phúc”.



Thủy Tiên công khai tin nhắn chúc mừng của ông xã lên mạng xã hội và chê sến sẩm - Ảnh: FB Dù rất có tâm soạn tin nhắn dài với nhiều tâm tư và tình cảm chân thành nhưng cựu danh thủ mang áo số 9 lại khiến bà xã nổi da gà vì quá sến sẩm.

Thủy Tiên hài hước bày tỏ thái độ khi nhận được lời chúc của chồng: "Đã hơn 10 năm trôi qua... nhiều thứ đã đổi thay... nhưng đối với em có 1 thứ mãi mãi không bao giờ có thể thay đổi đó là sự sến 'đỉnh cao' của anh... anh chưa bao giờ làm em ngừng nổi da gà khi có dịp. P/s: Dành cho buổi sáng 20.10 thức dậy và cảm thấy sến trường tồn, sến bất diệt". Ở tuổi 34, Thủy Tiên ngày càng xinh đẹp, thành công và có cuộc sống viên mãn - Ảnh: FB Dù bật chế độ "đường mật" hơi quá đà nhưng qua tin nhắn có thể thấy tình cảm Công Vinh dành cho vợ nhiều đến mức nào. Dưới phần bình luận, người hâm mộ dành nhiều lời khen cho sự đáng yêu của chồng Thủy Tiên. "Dễ thương mà sao chị chê ảnh sến hoài vậy chị"; "Cực dễ thương luôn"; "Hi sến quá sến, nhưng dễ thương chị ơi. Đôi khi hạnh phúc đến từ những điều giản đơn vậy thôi"; "Ngọt muốn sâu răng. Chị là người phụ nữ hạnh phúc nhất rồi"... dân mạng khen ngợi.

Hạnh phúc như Đàm Thu Trang, được con trai riêng của chồng tặng quà 20/10 kèm lời chúc siêu ngọt ngào Có thể thấy, Đàm Thu Trang và bé Subeo có mối quan hệ vô cùng tốt. Dịp 20/10, con trai Cường Đô la còn dành tặng cho mẹ kế món quà đáng yêu.

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