Nghe tin ca sĩ Thủy Tiên vẫn miệt mài đi hát dù sốt cao đến 40 độ, ông xã Công Vinh tỏ ra vô cùng tức giận.

Ít giờ trước, ca sĩ Thủy Tiên chia sẻ trên trang Facebook cá nhân clip ghi lại khoảnh khắc đang biểu diễn trên sân khấu trước sự cổ vũ của đông đảo khán giả. Nữ ca sĩ diện váy ôm sát cơ thể, khoe nhan sắc vô cùng rạng rỡ và thể hiện ca khúc "Nhạt phai" đầy cảm xúc.



Thủy Tiên vẫn hát hết mình dù đang sốt đến 40 độ - Ảnh: Cắt từ clip

Ít ai biết rằng, nữ ca sĩ đang sốt cao đến 40 độ nhưng vẫn cố gắng thể hiện thành công phần biểu diễn của mình. Biết tin vợ sốt cao nhưng vẫn đi hát, Công Vinh rất tức giận. Anh nổi cơn thịnh nộ, mắng Thủy Tiên vì lo cho sức khỏe của bà xã.

Độ lầy lội của đôi vợ chồng nổi tiếng khiến fan không khỏi phấn khích - Ảnh: FB

Thủy Tiên chia sẻ đoạn hội thoại phản ứng của ông xã và tuyên bố hài hước: "Chồng con gì nói câu nào ra cũng muốn quýnh lộn hết.

Chồng: Cái gì? Mẹ hôm qua sốt đi không vững mà hát vậy hả? Bộ sốt xong bị khùng lên đồng hay gì?

Mình: Quýnh lộn không ba???".

Công Vinh và Thủy Tiên được xem là đôi 'trai tài gái sắc' đúng nghĩa của showbiz - Ảnh: FB

Dù đã cởi mở hơn khi chia sẻ về cuộc sống hôn nhân nhưng cặp đôi vẫn giữ kín diện mạo con gái - Ảnh: FB

Công Vinh và Thủy Tiên được mệnh danh là cặp đôi "Beck - Vic" của Việt Nam. Cuộc sống hôn nhân bình dị nhưng ngập tràn màu hồng của cả hai khiến bao người ngưỡng mộ. Sau gần 10 năm kết hôn và có con gái nhỏ, cặp đôi không ít lần "đốn tim" người hâm mộ khi thường xuyên dành cho nhau những lời "có cánh".

Bị chê không đẹp, Thủy Tiên đáp trả cực gắt khiến anti-fan 'cứng họng' Dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhưng vô cùng thâm thúy đáp trả bình luận chê bai kém duyên, ca sĩ Thủy Tiên khiến anti-fan câm nín.

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