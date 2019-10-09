Xem cách Công Vinh đưa vợ ‘vài chục triệu', chị em chỉ ước ao được như Thủy Tiên

Tuy nhiên, trái ngược với thái độ hí hứng của ông xã, Thủy Tiên lại có phản ứng vô cùng bất ngờ khi yêu cầu Công Vinh tự đi lấy. Theo đó, nữ ca sĩ còn tỏ thái độ chẳng thiết tha gì đến khoản tiền chồng tặng vì cô cho rằng Công Vinh có nhu cầu muốn tặng vợ, chứ không phải cô muốn xin.

Mới đây, nữ ca sĩ Thuỷ Tiên bất ngờ chia sẻ lên trang cá nhân câu chuyện cực hài hước của mình và ông xã. Qua lời kể của giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng”, Công Vinh giành được 100 triệu đồng sau khi thắng một giải đấu golf. Ngay khi về nhà, Công Vinh muốn tặng vợ vài chục triệu nên nhờ Thủy Tiên lấy ví hộ.

- Em: Lấy làm gì? (mặt ngơ)

- Chồng: Nay đi đánh giải golf ăn 100 triệu, cho vợ vài chục chứ chi, đi lấy bóp lẹ đi.

- Em: Ủa. Ông cho ông tự đi lấy bóp cho đi chứ tui có xin đâu mà sai tui đi lấy zậy?

Chồng: (mặt ổng đúng đơ )Tức hộc máooo á… nghỉ cho… người ta cho tiền còn chảnh hả!

- Em: Nghỉ thì thôi! Ai có nhu cầu cho thì lấy chứ người ta có xin đâu nè.

- Chồng: Tức quá! cho tiền mà giờ còn phải năn nỉ lấy nữa hả? Nhìn cái mặt cà khịa muốn quýnh 1 phát cho chừa…

Cuối cùng, sau màn “cà khịa” chồng của Thủy Tiên thì Công Vinh đã phải chịu thua, anh chàng tự đi lấy ví rồi đưa tiền cho vợ.

Nữ ca sĩ thì được dịp hả hê khi trêu chồng: “Ngày vui vừa được thoả mãn đam mê cà khịa vừa có xiền”. Bên cạnh đó, người đẹp không quên nhắc nhở chị em: “Lưu ý, khịa chồng phải từ tốn âm vực nhẹ nhàng sang trọng nha chị em, khịa mạnh quá chồng hết hồn quýnh mình phù mỏ thiệt á”.

Cuồi cùng thì Công Vinh phải tự lấy tiền đưa vợ - Ảnh: FB

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Dưới bài đăng của Thủy Tiên, người hâm mộ đồng loạt bày tỏ sự ngưỡng mộ trước hạnh phúc của cặp đôi: “Ước gì được hạnh phúc như chị, ngưỡng mộ quá trời quá đất”, “Trời ơi, tui cũng muốn được năn nỉ vậy ghê á”, “Chồng người ta chưa bao giờ làm mình thất vọng”…

Trong khi đó, chị em lại rủ nhau tìm mẫu người lý tưởng như Công Vinh để lấy làm chồng: “Mặt hàng này còn không chị?”, “Chồng như chị lấy ở đâu thế ạ?”…