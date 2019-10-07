Đăng hình xinh đẹp nhưng bị chê miệng rộng, Thủy Tiên đáp trả ‘cực gắt’ khiến antifan câm nín

Hậu trường 07/10/2019 16:26

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã có phản ứng cực thông minh và tinh tế khi đáp trả antifan khiến người hâm mộ thích thú.

Từ sau khi kết hôn và sinh con, ca sĩ Thủy Tiên dần lui về hậu phương để chăm lo cho gia đình nhỏ. Người đẹp không còn thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật cũng như hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Dẫu vậy, những thông tin xoay quanh cuộc sống của bà xã Công Vinh vẫn thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

ca si thuy tien 1
Thủy Tiên ngày càng xinh đẹp, quyến rũ - Ảnh: FB

Mới đây, giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” đã đăng tải hình ảnh cực xinh đẹp của bản thân lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Cô gái thật thà, chụp hình không bao giờ biết dùng app, khi đi hẹn hò không làm bạn trai bị shock giữa nhan sắc thật và nhan sắc app, nên cô ấy đường tình duyên không bị nghiệp quật”.

ca si thuy tien 2
Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Thủy Tiên, cô không dùng phần mềm chỉnh sửa mà chỉ chụp bằng camera thường. Dẫy vậy, nữ ca sĩ vẫn nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ vì nhan sắc xinh đẹp và mặn mà của mình.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời ngợi khen, Thủy Tiên vẫn bị một số antifan chê bai miệng rộng. Thay vì chọn cách im lặng như trước đây, nữ ca sĩ đã có màn đáp trả đầy tinh tế: Đàn bà miệng rộng thì sang. Đàn ông miệng rộng y chang đàn bà”.

ca si thuy tien 3

Thủy Tiên đáp trả thông minh khiến antifan phải câm nín - Ảnh: FB

Ngay dưới phần bình luận “cực gắt” này của Thủy Tiên, cư dân mạng bày tỏ sự nể phục trước phản ứng cực thông minh của cô. Không cần đáp trả gay gắt, nữ ca sĩ đã khiến antifan kia phải câm nín bằng một câu nói nhẹ nhàng.

Được biết, đây không phải là lần đầu Thủy Tiên nhận được những ý kiến trái chiều về nhan sắc. Trước đó, bà xã Công Vinh thường xuyên bị antifan chê bai kém sắc khi để mặt mộc, lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ…

Bị chỉ trích nặng nề khi đi thả cá phóng sinh, Thủy Tiên đáp trả cực đanh thép

Bị chỉ trích nặng nề khi đi thả cá phóng sinh, Thủy Tiên đáp trả cực đanh thép

Nhận về nhiều bình luận thiếu tích cực từ cộng đồng mạng khi đăng clip đi thả cá phóng sinh cùng chồng con, ca sĩ Thủy Tiên đáp trả gay gắt.

Xem thêm
Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh bà xã Công Vinh

TIN MỚI NHẤT

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 1 giờ 7 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 2 giờ 7 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 3 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 4 giờ 7 phút trước
Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn: 3 con giáp may mắn TÌNH TIỀN, sự nghiệp thăng hoa, tình duyên viên mãn, Tài Lộc tỏa sáng trong nửa cuối tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 37 phút trước
Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Nỗi lòng người đàn ông vỡ mộng hôn nhân khi phát hiện bản chất thật của cô vợ ngoan hiền

Tâm sự Eva 5 giờ 7 phút trước
Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Từ ngày 13/10 đến 23/10/2026, 3 con giáp công việc thuận lợi, lương thưởng ‘bùng nổ’ ai cũng phát hờn, tiêu tiền sướng tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 37 phút trước
Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Màn chạm mặt trớ trêu với người ăn xin giữa đường khiến người trong cuộc đứng hình

Tâm sự 6 giờ 7 phút trước
Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Đợi qua 50 ngày tới, 3 con giáp gặp cơ may PHÁT TÀI, tiền bạc dồi dào, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay, TIỀN luôn đầy túi

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 37 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026