Đăng hình xinh đẹp nhưng bị chê miệng rộng, Thủy Tiên đáp trả ‘cực gắt’ khiến antifan câm nín

Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Thủy Tiên đã có phản ứng cực thông minh và tinh tế khi đáp trả antifan khiến người hâm mộ thích thú.

Từ sau khi kết hôn và sinh con, ca sĩ Thủy Tiên dần lui về hậu phương để chăm lo cho gia đình nhỏ. Người đẹp không còn thường xuyên tham gia các hoạt động nghệ thuật cũng như hạn chế xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Dẫu vậy, những thông tin xoay quanh cuộc sống của bà xã Công Vinh vẫn thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Thủy Tiên ngày càng xinh đẹp, quyến rũ - Ảnh: FB

Mới đây, giọng ca “Giấc mơ tuyết trắng” đã đăng tải hình ảnh cực xinh đẹp của bản thân lên trang Facebook cá nhân kèm dòng trạng thái: “Cô gái thật thà, chụp hình không bao giờ biết dùng app, khi đi hẹn hò không làm bạn trai bị shock giữa nhan sắc thật và nhan sắc app, nên cô ấy đường tình duyên không bị nghiệp quật”.

Bài đăng của Thủy Tiên - Ảnh: FB

Theo chia sẻ của Thủy Tiên, cô không dùng phần mềm chỉnh sửa mà chỉ chụp bằng camera thường. Dẫy vậy, nữ ca sĩ vẫn nhận được nhiều lời khen từ người hâm mộ vì nhan sắc xinh đẹp và mặn mà của mình.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời ngợi khen, Thủy Tiên vẫn bị một số antifan chê bai miệng rộng. Thay vì chọn cách im lặng như trước đây, nữ ca sĩ đã có màn đáp trả đầy tinh tế: “Đàn bà miệng rộng thì sang. Đàn ông miệng rộng y chang đàn bà”.

Thủy Tiên đáp trả thông minh khiến antifan phải câm nín - Ảnh: FB

Ngay dưới phần bình luận “cực gắt” này của Thủy Tiên, cư dân mạng bày tỏ sự nể phục trước phản ứng cực thông minh của cô. Không cần đáp trả gay gắt, nữ ca sĩ đã khiến antifan kia phải câm nín bằng một câu nói nhẹ nhàng.

Được biết, đây không phải là lần đầu Thủy Tiên nhận được những ý kiến trái chiều về nhan sắc. Trước đó, bà xã Công Vinh thường xuyên bị antifan chê bai kém sắc khi để mặt mộc, lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ…

Bị chỉ trích nặng nề khi đi thả cá phóng sinh, Thủy Tiên đáp trả cực đanh thép Nhận về nhiều bình luận thiếu tích cực từ cộng đồng mạng khi đăng clip đi thả cá phóng sinh cùng chồng con, ca sĩ Thủy Tiên đáp trả gay gắt.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-hinh-xinh-dep-nhung-bi-che-mieng-rong-thuy-tien-dap-tra-cuc-gat-khien-antifan-cam-nin-340225.html