Bị chỉ trích nặng nề khi đi thả cá phóng sinh, Thủy Tiên đáp trả cực đanh thép

Hậu trường 26/08/2019 11:43

Nhận về nhiều bình luận thiếu tích cực từ cộng đồng mạng khi đăng clip đi thả cá phóng sinh cùng chồng con, ca sĩ Thủy Tiên đáp trả gay gắt.

Thủy Tiên - Công Vinh là một trong những đôi vợ chồng được công chúng yêu mến của làng giải trí Việt. Nổi tiếng và giàu có nhưng cách sống bình dị, thân thiện của cặp đôi đã lấy được thiện cảm của mọi người.

Thế nhưng mới đây, đôi vợ chồng "ca sĩ - cầu thủ" bất ngờ nhận về nhiều ý kiến thiếu tích cực từ cộng đồng mạng. Cụ thể trên trang cá nhân, ca sĩ Thủy Tiên vừa đăng tải clip cùng chồng con đi thả cá phóng sinh kèm dòng trạng thái triết lý. Song việc làm này lại khiến nhiều người khó chịu, lên tiếng mỉa mai.

Clip Thủy Tiên cùng chồng con đi thả cá - Nguồn: FB

Cô viết: "Khi thấy những ai hoặc con vật nào đó hoảng sợ khi chuẩn bị bị giết thịt, mình có tâm thương xót cứu nó ra khỏi chỗ bị giết thì nó sẽ rất mừng, giống như mình bị bắt đi giết mà được ai cứu thì mình cũng sẽ mừng y chang như vậy, thì mình cũng sẽ vui lập tức, sẽ sinh ra công đức của thiện nghiệp, thì sau đó những lúc mình nguy kịch lập tức quả báo sẽ có ai đó cứu giúp mình.

Con vật nó cũng giống như mình vậy, lúc mình nguy kịch mình cầu lạy trời phật, thần linh cứu mình... nhưng những lúc có cơ hội cứu hay làm việc gì đó tốt mình không làm thì sẽ không đủ công đức để vượt qua số mệnh lúc bản thân mình cần giúp.

Đó là lý do tại sao bất cứ cúng gì mình cũng không bao giờ cúng đồ mặn. Lý do là, nếu mình muốn cúng để xin điều tốt đẹp đến với mình mà mình làm chúng sinh khác đau đớn chết chóc để cầu cúng thì trái luật nhân quả".

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Cựu danh thủ phóng sinh một lượng cá lớn xuống sông - Ảnh: Cắt từ clip

Ngay khi đăng tải, vợ chồng nữ ca sĩ nhận được nhiều lời ngợi khen từ người hâm mộ vì hành động đẹp. Thế nhưng bên cạnh đó, không ít bình luận mỉa mai, chỉ trích việc làm của cặp đôi.

"Thả cá thì phải nhẹ nhàng hơn, để cá được sống"; "Phóng sinh mà diễn để quay chi vậy trời. Làm gì có tâm chút chứ! Mà không có người phóng sinh thì đâu có người bắt chim bắt cá bán cho mấy người mua hè? Có cầu mới có cung đó!"; "Tui nghĩ thay vì phóng sinh tích đức thì tại sao không dùng số tiền đó tặng cho người nghèo khổ ngoài kia để tích đức"; "Phóng sinh hay sát sinh. Chứ thấy mấy con cá đó gần chết rồi"... anti-fan mỉa mai hành động của vợ chồng Công Vinh.

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Trước những bình luận mỉa mai của dân mạng, nữ ca sĩ lập tức phản pháo - Ảnh: FB

Đáng chú ý, khi bị một dân mạng chỉ trích: "Phóng kiểu này cá xuống tức bụng chết hết bà. Đã phóng sinh thì chịu khó chạy xuống bờ hay điểm nào. Đứng trên cầu cho người ta thấy à". Ngay lập tức, Thủy Tiên lên tiếng đáp trả: "Bạn có thấy trong clip có con cá nào chết không nè?".

Một người khác lại nhận xét: "Phóng vậy cá cũng đuối ạ, kiếm chỗ gần nước thả nhẹ cho nó bơi. Và em thấy phóng sinh họ cứ buôn bán kiểu này em thấy tội thêm. Truyền tay nhau qua lại nó cũng ngáp...". Không né tránh, nữ ca sĩ phản pháo: "Cá bán để về giết nấu lẩu ngoài chợ, chứ chị không bao giờ mua chỗ chuyên bắt để phóng sinh em ạ. Làm như thế mình giống đi mua phước đức để làm cho nó khổ vậy thì chẳng có ý nghĩa gì cả".

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Trước đó, vợ chồng nghệ sĩ đã nhiều lần cùng nhau thả cá phóng sinh - Ảnh: FB

Dưới bình luận, đông đảo người hâm mộ vẫn bày tỏ lòng ngưỡng mộ với cách sống của vợ chồng nữ ca sĩ và khuyên cô không nên để tâm đến những nhận xét không hay.

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