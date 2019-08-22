Thủy Tiên khóc ròng vì 'kiếp đẻ thuê', Công Vinh tâm đắc: 'Đời này phải có 1 đứa con gái làm của'

Chia sẻ câu chuyện vui với con gái Bánh Gạo giữa đêm, cựu danh thủ Công Vinh nhắn nhủ: "Đời này không sinh được 1 đứa con gái là phí vô cùng".

Từng là cặp đôi thị phi của làng giải trí Việt, nhưng sau 10 năm bên nhau Thủy Tiên - Công Vinh nhận được nhiều tình cảm yêu mến của công chúng. Hiện vợ chồng nhà "ca sĩ - cầu thủ" có với nhau một cô con gái kháu khỉnh. Dù chưa một lần công khai mặt bé Bánh Gạo, nhưng qua những chia sẻ của Thủy Tiên khán giả có thể thấy cô bé rất đáng yêu, biết nghe lời ba mẹ.

Khoảnh khắc đời thường của vợ chồng Thủy Tiên và Công Vinh - Ảnh: FB

Mới đây, cựu tuyển thủ Công Vinh vừa đăng tải dòng trạng thái hạnh phúc viết về "công chúa nhỏ": "Đời này không sinh được 1 đứa con gái là phí vô cùng".

Lý giải về câu nói đầy tâm đắc trên, chồng Thủy Tiên chia sẻ lại câu chuyện giữa mình và con gái Bánh Gạo: "Đêm qua trước khi ngủ nó rù rì 'ba hết tiền xài chưa? con có nhiều tiền cho ba lắm, ba để xài đi khi nào hết con cho ba nữa, mai mốt lớn đi làm con có tiền con cho ba hết'.

Sáng ra mở bóp... người đàn ông nghèo thấy bóp có 1 mớ tiền lẻ, không hiểu kiếm đâu ra mà lén nhét tiền vào bóp cho ba xài hoài. Bị bắt quả tang mẹ nó lồng lộn lên bảo nó vòi tiền mẹ đi từ thiện người nghèo sao giờ vô túi ba vậy?".

Công Vinh khuyên các quý ông nên có một cô con gái làm của - Ảnh: FB

Cuối dòng chia sẻ, Công Vinh không quên nhắn nhủ đến các ông bố: "Đời này làm gì làm phải có 1 đứa con gái làm của các ông ạ".

Muốn bé Bánh Gạo có cuộc sống bình yên, không chịu áp lực vì ba mẹ nổi tiếng, Thủy Tiên chưa một lần công khai mặt con gái - Ảnh: FB

Trước đó, Thủy Tiên cũng khiến dân mạng phấn khích khi chia sẻ câu chuyện của con gái và nhận mình chỉ là "kiếp đẻ thuê". Bé Bánh Gạo luôn mặc định Công Vinh rất nghèo và tìm mọi cách vòi tiền mẹ để làm đầy ví ba.

Thủy Tiên đau lòng nhận mình 'đẻ thuê' khi con gái luôn vòi từng đồng của mẹ để làm đầy ví ba Ca sĩ Thủy Tiên ngỡ ngàng khi con gái xin tiền mẹ nhưng lại lén bỏ vào ví Công Vinh vì sợ ba không có tiền.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-tien-khoc-rong-vi-kiep-de-thue-cong-vinh-tam-dac-doi-nay-phai-co-1-dua-con-gai-lam-cua-335257.html