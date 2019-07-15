Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Công Vinh vừa đăng tải dòng chia sẻ xúc động về tuổi thơ bên mẹ và bà. Giọng ca Giấc mơ tuyết trắng nhớ về ngày bị mẹ đánh đòn và trốn vào những lu nước.

Nổi tiếng và có cuộc sống giàu sang hạnh phúc, thế nhưng ít ai biết rằng ca sĩ Thủy Tiên lại có tuổi thơ buồn, bị bảo mẫu đánh đập, bị xâm hại tình dục.

Thủy Tiên xúc động nhớ lại quá khứ bên mẹ, bà và những lu nước - Ảnh: FBNV

Thủy Tiên ngày càng xinh đẹp, có cuộc sống thành công và hạnh phúc - Ảnh: FBNV

Ca sĩ Thủy Tiên kể lại: "Tự nhiên ký ức tuổi thơ ùa về mạnh mẽ, vì hồi xưa sau hè nhà bé có gần 20 cái lu bự chứa nước mưa, tuổi thơ gắn liền với nó vì hay nhảy vô lu trốn bị mẹ đánh, hay ăn cắp rùa cá của bà cố bỏ vô lu giấu để chờ trưa nhà ngủ hết đi thả hết xuống sông phóng sinh. Tự nhiên 1 ngày nọ hình như lớp 2-3 gì đó đi học về mấy cái lu 'mất tiêu' hỏi mẹ lu của nhà mình đâu rồi? Mẹ nói trên phường người ta vận động không chứa nước bằng lu nữa để tránh muỗi và lăng quăng gây bệnh, nên nhiều người chuyển về ruộng, nhiều quá chuyển không hết họ đập bỏ lu. Nhìn khoảng trống không còn mấy cái lu nữa buồn gì đâu. Kỷ niệm ùa về như cơn bão".



Hình ảnh hiếm hoi của Thủy Tiên và Công Vinh bên con gái cưng - Ảnh: FBNV

5 năm sau ngày cưới, cuộc sống của đôi vợ chồng nghệ sĩ vẫn rất ngọt ngào và lãng mạn - Ảnh: FBNV

Chuyện tình đẹp giữa Thủy Tiên và Công Vinh từng làm tốn không ít giấy mực của truyền thông. Sau gần 10 năm yêu nhau, cặp đôi "ca sĩ - cầu thủ" quyết định kết hôn vào năm 2014 trước sự chúc phúc của mọi người. Sau khi kết hôn và sinh con, nữ ca sĩ trở nên kín tiếng, ít ca hát mà tập trung kinh doanh và chăm sóc gia đình.