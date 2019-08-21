Thủy Tiên đau lòng nhận mình 'đẻ thuê' khi con gái luôn vòi từng đồng của mẹ để làm đầy ví ba

Ca sĩ Thủy Tiên ngỡ ngàng khi con gái xin tiền mẹ nhưng lại lén bỏ vào ví Công Vinh vì sợ ba không có tiền.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, cuộc sống viên mãn của ca sĩ Thủy Tiên bên chồng tài giỏi, thành đạt cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Thủy Tiên - Công Vinh kết hôn vào năm 2014, hiện cặp đôi có với nhau 1 cô con gái nhỏ đáng yêu có tên thân mật là Bánh Gạo. Sau khi lấy chồng và sinh con, Thủy Tiên mở công ty riêng, hạn chế ra sản phẩm âm nhạc. Cô tận hưởng cuộc sống bình yên bên chồng và con gái cưng. Thi thoảng giọng ca Nói em nghe mãi mãi là bao xa chia sẻ cuộc sống gia đình tràn ngập niềm vui với fan.

Ảnh đời thường của vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên - Ảnh: FB Ít giờ trước, bà xã Công Vinh vừa chia sẻ câu chuyện "dở khóc dở cười" về bé Bánh Gạo khiến dân mạng thích thú. Nữ ca sĩ đau lòng nhận mình chỉ là "kiếp đẻ thuê" khi con gái luôn đứng về phía ba trong chuyện tài chính. Cô đau lòng khi con gái thì thầm với ba: 'Mai mốt lớn con đi làm có tiền con cho ba hết' - Ảnh: FB Nữ ca sĩ tung ảnh chiếc ví đầy tiền của Công Vinh kèm gương mặt tươi cười của anh để làm bằng chứng - Ảnh: FB Cô viết: "Dấu hiệu nhận biết của việc đẻ thuê. Vòi vĩnh xin mẹ từng đồng tiền dù nó chưa biết tiền lớn hay tiền nhỏ, hở ra là xin rồi cất cho đầy túi 'con để dành từ thiện cho người nghèo đó mẹ'... đêm xuống đi tìm bóp của ba nó rồi lén bỏ vào để cho ba xài vì sợ ba không có tiền xài. Xong rồi thì thầm 'con cho ba tiền để ba xài nha, mai mốt lớn con đi làm có tiền con cho ba hết'.

Ôi mẹ ơi... mình mà đụng vào tiền của nó là nó hét toáng lên í 'mẹ đừng lấy của con, con để dành từ thiện cho người nghèo'. Ồ... mẹ giàu, ba nghèo... ok phai. Xưa mới sinh người ta bảo đẻ thuê... giờ mới thấm thật. Có ai đồng cảm với tui hơm? Đau lòng quá". Dân mạng khen ngợi bé Bánh Gạo và bày tỏ sự ngưỡng mộ với tổ ấm hạnh phúc của Thủy Tiên - Ảnh: FB Dưới bài viết, cư dân mạng để lại bình luận thích thú bởi sự đáng yêu của con gái Thủy Tiên: "Gạo dễ thương quá đi"; "Nếu mà con thương ba là nhà hạnh phúc và phồn vinh"; "Gạo đáng yêu hết nấc, chứng tỏ ba nộp tô thuế cho mẹ quá đầy đủ luôn"... Đặc biệt, thấy con gái cùng "chiến tuyến" với Công Vinh, dân mạng khuyên Thủy Tiên: "Mẹ Thủy Tiên sinh thêm em bé trai đi vậy là mình sẽ có đồng minh".

Cuộc sống cực giàu của Công Vinh - Thủy Tiên: Tháng tốn 200 triệu, biệt thự và siêu xe Cuộc sống giàu sang, nhung lụa của cặp đôi "Vic - Becks Việt Nam" Công Vinh và Thủy Tiên chưa bao giờ khiến người hâm mộ hết tò mò.

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