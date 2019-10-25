Bị chê không đẹp, Thủy Tiên đáp trả cực gắt khiến anti-fan 'cứng họng'

Dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhưng vô cùng thâm thúy đáp trả bình luận chê bai kém duyên, ca sĩ Thủy Tiên khiến anti-fan câm nín.

Trải qua giai đoạn yêu đương đầy thị phi, Thủy Tiên - Công Vinh trở nên kín tiếng hơn từ khi kết hôn. Đến thời điểm hiện tại, cặp vợ chồng "ca sĩ - cầu thủ" vẫn chưa một lần tiết lộ gương mặt con gái cưng Bánh Gạo dù bé đã vào lớp 1. Dù vậy, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm lớn của mọi người.

Thủy Tiên và Công Vinh được mệnh danh là đôi 'tiên đồng ngọc nữ' của showbiz Việt - Ảnh: FB

Cả hai dành nhiều thời gian đưa con gái đi chơi, vun đắp tình cảm - Ảnh: FB

Trước sự yêu mến của công chúng, thi thoảng cặp đôi vẫn chia sẻ một vài clip và hình ảnh về cuộc sống đời thường của mình lên trang cá nhân. Ít giờ trước, ca sĩ Thủy Tiên vừa đăng tải video ghi lại hình ảnh tự tay thu hoạch rau trong vườn nhà để nấu ăn cho gia đình. Ông xã Công Vinh cũng hăng hái giúp đỡ vợ. Khoảnh khắc bình dị đáng yêu của Công Vinh - Thủy Tiên khiến người hâm mộ hết lời ngợi khen.

Vợ chồng Thủy Tiên - Công Vinh quay clip khoe cuộc sống bình dị - Ảnh: Cắt từ clip

Nhưng bất ngờ, một tài khoản Facebook để lại bình luận chê bai kém duyên: "Nhìn kĩ chị không đẹp”. Ngay lập tức, Thủy Tiên đáp trả thẳng thắn: "Con người 10 bữa đẹp thì cũng phải có một bữa không đẹp chứ em. Mình đẹp hoài người ta nói mình không nhân văn”.

Bị chê không đẹp, Thủy Tiên lập tức lên tiếng - Ảnh: FB

Trước đó, khi bị mỉa mai "miệng rộng", vợ Công Vinh cũng chứng tỏ mình không phải "dạng vừa đâu" khi đáp trả gay gắt: "Đàn bà miệng rộng thì sang. Đàn ông miệng rộng y chang đàn bà”.

Đọc tin nhắn chúc 20/10, Thủy Tiên nổi da gà vì sự 'sến trường tồn, sến bất diệt' của Công Vinh Mạnh mẽ và quyết đoán trên sân cỏ nhưng ngoài đời Công Vinh lại là một người chồng lãng mạn. Vào những dịp đặc biệt, anh đều khiến ca sĩ Thủy Tiên nổi da gà bởi những tin nhắn ngọt như mật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-che-khong-dep-thuy-tien-dap-tra-cuc-gat-khien-anti-fan-cung-hong-342189.html