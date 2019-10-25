Bị chê không đẹp, Thủy Tiên đáp trả cực gắt khiến anti-fan 'cứng họng'

Dùng từ ngữ nhẹ nhàng nhưng vô cùng thâm thúy đáp trả bình luận chê bai kém duyên, ca sĩ Thủy Tiên khiến anti-fan câm nín.
- Xem cách Công Vinh đưa vợ ‘vài chục triệu', chị em chỉ ước ao được như Thủy Tiên
- Đăng hình xinh đẹp nhưng bị chê miệng rộng, Thủy Tiên đáp trả ‘cực gắt’ khiến antifan câm nín
Trải qua giai đoạn yêu đương đầy thị phi, Thủy Tiên - Công Vinh trở nên kín tiếng hơn từ khi kết hôn. Đến thời điểm hiện tại, cặp vợ chồng "ca sĩ - cầu thủ" vẫn chưa một lần tiết lộ gương mặt con gái cưng Bánh Gạo dù bé đã vào lớp 1. Dù vậy, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng nghệ sĩ vẫn nhận được sự quan tâm lớn của mọi người.
Trước sự yêu mến của công chúng, thi thoảng cặp đôi vẫn chia sẻ một vài clip và hình ảnh về cuộc sống đời thường của mình lên trang cá nhân. Ít giờ trước, ca sĩ Thủy Tiên vừa đăng tải video ghi lại hình ảnh tự tay thu hoạch rau trong vườn nhà để nấu ăn cho gia đình. Ông xã Công Vinh cũng hăng hái giúp đỡ vợ. Khoảnh khắc bình dị đáng yêu của Công Vinh - Thủy Tiên khiến người hâm mộ hết lời ngợi khen.
Nhưng bất ngờ, một tài khoản Facebook để lại bình luận chê bai kém duyên: "Nhìn kĩ chị không đẹp”. Ngay lập tức, Thủy Tiên đáp trả thẳng thắn: "Con người 10 bữa đẹp thì cũng phải có một bữa không đẹp chứ em. Mình đẹp hoài người ta nói mình không nhân văn”.
Trước đó, khi bị mỉa mai "miệng rộng", vợ Công Vinh cũng chứng tỏ mình không phải "dạng vừa đâu" khi đáp trả gay gắt: "Đàn bà miệng rộng thì sang. Đàn ông miệng rộng y chang đàn bà”.