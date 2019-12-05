Con gái Thủy Tiên khiến dân mạng bất ngờ vì cao lớn phổng phao, đã biết 'cà khịa' mẹ cực gắt

Hậu trường 05/12/2019 17:16

Ca sĩ Thủy Tiên khoe con gái biết pha trò chọc ghẹo mẹ, nhưng điều khiến mọi người chú ý nhất lại là chiều cao bất ngờ của bé Bánh Gạo.

Công Vinh và Thủy Tiên là một trong những cặp đôi hạnh phúc được nhiều người ngưỡng mộ của showbiz Việt. Trên trang cá nhân, vợ chồng nhà "ca sĩ - cầu thủ" rất chăm quay clip, khoe cuộc sống đời thường ngập tràn tiếng cười khiến bao người trầm trồ.

Khá thoải mái chia sẻ về cuộc sống hôn nhân, nhưng ca sĩ Thủy Tiên và ông xã Công Vinh đều nhất quyết giấu kín diện mạo bé Bánh Gạo. Dù chưa một lần lộ diện nhưng cô bé luôn trở thành tâm điểm chú ý của dân mạng mỗi khi được bố mẹ nhắc đến.

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Thi thoảng cặp đôi vẫn khoe ảnh gia đình nhưng khéo léo che đi gương mặt của 'công chúa nhỏ' - Ảnh: FB

Mới đây, Thủy Tiên khiến dân mạng phấn khích khi hài hước chia sẻ câu chuyện bị Bánh Gạo "cà khịa". Cụ thể, cô bé hỏi mẹ tuổi gì, nữ ca sĩ thành thật đáp tuổi con trâu. Thế nhưng ngay sau đó, cô lại bị con gái "cà khịa" phải là tuổi cọp vì mẹ Tiên hung dữ như cọp. Không nói lên lời, Thủy Tiên phạt con úp mặt vào tường.

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Chọc ghẹo mẹ ruột, con gái Thủy Tiên bị phạt úp mặt vào tường - Ảnh: FB

Kèm theo đó, giọng ca "Nói em nghe mãi mãi là bao xa" còn chia sẻ bức ảnh Bánh Gạo úp mặt vào tường chịu phạt. Vẻ ngoài cao lớn phổng phao cùng đôi chân dài của con gái Thủy Tiên dù chỉ mới 6 tuổi khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Bên cạnh những lời khen, nhiều dân mạng còn dự đoán cô bé sẽ trở thành mỹ nhân trong tương lai.

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Mới đây, nữ ca sĩ Thủy Tiên lại tiếp tục chứng minh “độ lầy” của bản thân khi có màn đối đáp qua lại cực hài hước với cư dân mạng.

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Từ khóa:   Thủy Tiên Công Vinh và Thủy Tiên con gái Thủy Tiên

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