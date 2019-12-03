Mãi mới thấy một bức ảnh cận mặt con trai Á hậu Tú Anh, dân mạng thích thú vì quá đáng yêu

Hậu trường 03/12/2019 11:41

Mới đây, trên trang Instagram cá nhân, Á hậu Tú Anh vừa chia sẻ ảnh cận mặt quý tử đầu lòng trong trang phục mùa đông cực đáng yêu.

Tháng 12/2018, bé Kem – con trai Á hậu Tú Anh và chồng thiếu gia chào đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình. Trên trang cá nhân, Tú Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh quý tử đến công chúng nhưng không để lộ rõ gương mặt của con.

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Gia đình hạnh phúc của Á hậu Tú Anh - Ảnh: FB

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Tú Anh thường xuyên giấu mặt con trai - Ảnh: FB

Mới đây, Tú Anh bất ngờ công khai ảnh cận mặt con trai đầu lòng trên Instagram kèm dòng trạng thái: “I don't want a lot for Christmas. There is just one thing I need, and I don't care about the presents. Underneath the Christmas tree...” (Tạm dịch: Tôi chẳng hề mong ước điều gì cho ngày Giáng sinh. Thứ duy nhất tôi cần mà chẳng cần quan tâm đến bất kỳ món quà nào khác. Ở ngay bên dưới cây thông Noel...).

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Bài đăng mới đây của Tú Anh - Ảnh: IG

Qua hình ảnh được chia sẻ, có thể thấy bé Kem sở hữu đôi mắt sáng cùng gương mặt bụ bẫm và nước da trắng hồng. Được biết, đây là lần hiếm hoi nàng hậu chia sẻ rõ nét gương mặt của quý tử.

Dưới bài đăng của người đẹp, cư dân mạng đồng loạt bị “đốn tim” bởi vẻ ngoài đáng yêu của con trai Tú Anh: “Em Kem đáng yêu kháu khỉnh làm sao”, “Yêu Kem quá đi, mới đó mà gần 1 tuổi rồi”, “Em xinh thế”, “Cưng xỉu”, “Em gấu này là món quà quý giá nhất của mẹ rồi”…

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