Xôn xao hình ảnh Long đẹp trai 'vội vã' lên xe hoa cùng người mới ngay sau khi ly hôn Phi Nga?

Thông tin ngay sau khi được netizen lan truyền đã nhận được không ít sự quan tâm.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao khi một số netizen đã chuyền tay nhau hình ảnh được cho là nam diễn viên Long đẹp trai bí mật tổ chức đám cưới với một cô gái lạ mặt. Điều này cũng làm dấy lên thông tin nam diễn viên đã ly hôn diễn viên Phi Nga. Xác nhận thông tin này, trao đổi với báo Thanh Niên, diễn viên Long Đẹp Trai cho biết, anh và Phi Nga đã chia tay một thời gian khá lâu. Sau ly hôn, mối quan hệ giữa nam diễn viên và vợ cũ vẫn tốt đẹp, tôn trọng lẫn nhau và xem nhau như anh em.

Được biết, diễn viên Long Đẹp Trai và Phi Nga kết hôn vào năm 2015 - Ảnh: Internet "Chúng tôi ly hôn đã lâu rồi. Tôi với Nga dừng lại trong êm đẹp nên cả hai cũng không đăng tải thông này. Tôi không muốn làm tổn thương Nga và ngược lại. Bây giờ chúng tôi gặp nhau thì vẫn là anh em. Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Sắp tới, tôi còn dắt con tham gia một cuộc thi chạy và Nga vẫn đi theo chăm sóc bé" - Long Đẹp Trai chia sẻ. một người thân của Long Đẹp Trai cũng xác nhận rằng nam diễn viên đã ly hôn vợ được một năm và vừa lên xe hoa cùng người mới vào ngày 25/2 vừa qua - Ảnh: Internet Đáng chú ý, sau thông tin ly hôn chấn động này, một người thân của Long Đẹp Trai cũng xác nhận rằng nam diễn viên đã ly hôn vợ được một năm và vừa lên xe hoa cùng người mới vào ngày 25/2 vừa qua.

việc cặp đôi thông báo chia tay sau 8 năm gắn bó khiến không ít khán giả ngỡ ngàng và cảm thấy tiếc nuối - Ảnh: Internet Được biết, diễn viên Long Đẹp Trai và Phi Nga kết hôn vào năm 2015. Họ có một người con sau 2 năm chung sống. Cả hai đều là những gương mặt nghệ sĩ được công chúng mến mộ. Vì vậy, việc cặp đôi chia tay sau 8 năm gắn bó khiến không ít khán giả ngỡ ngàng và cảm thấy tiếc nuối.

Cặp đôi diễn viên làng hài Long Đẹp Trai và Phi Nga xác nhận ly hôn sau 8 năm bên nhau Mới đây, diễn viên Long Đẹp Trai và Phi Nga xác nhận đã chính thức đường ai nấy đi sau thời gian chung sống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/xon-xao-hinh-anh-long-ep-trai-voi-va-len-xe-hoa-cung-nguoi-moi-ngay-sau-khi-ly-hon-linh-nga-560049.html