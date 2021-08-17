Xôn xao hình ảnh Kim Ngân nằm co quắp bên lề đường, đói run người vì cả ngày không được ăn gì, bộ quần áo khiến nhiều người nghi hoặc

Hậu trường 17/08/2021 20:10

Mới đây, CĐM bất ngờ khi hình ảnh Kim Ngân nằm vật bên lề đường, đói đến mức thều thào, nói không ra hơi lan truyền trên MXH. Đáng chú ý bộ quần áo mà cựu ca sĩ đang mặc đã xuất hiện trong clip cùng em họ cách đây không lâu.

Sau loạt ồn ào giữa Thúy Nga và Kim Ngân, cư dân mạng hết sức quan tâm đến cuộc sống của cựu ca sĩ sau khi quay trở về ở với em họ. Tuy nhiên, mới đây, nhiều người được một phen tá hỏa khi hình ảnh nữ ca sĩ nằm co quắp bên lề đường được lan truyền trên MXH.

Cụ thể, một Youtuber đã đăng tải hình ảnh tình cờ gặp Kim Ngân trên phố. Trong đó, nữ ca sĩ mặc áo khoác ngoài màu đỏ, quần đen và đi giày đỏ, đeo chiếc túi xách đen cùng hai bịch ni lông buộc vào túi. Đáng nói, Kim Ngân nằm bên lề đường và nói không ra hơi. Khi được hỏi chuyện, chỉ thều thào kêu đói vì không được ăn gì. 

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Kim Ngân nằm vật bên lề đường - Ảnh: Internet

Theo lời vị khán giả đăng tải hình ảnh, thời điểm gặp Kim Ngân đã là buổi chiều và nữ ca sĩ cho biết vẫn chưa ăn uống gì. Ngay lập tức nhiều người đã nhận ra bộ trang phục mà Kim Ngân mặc từng xuất hiện trong nhiều đoạn clip sau khi về chung sống với em họ. Điều này đã khiến cư dân mạng không khỏi xôn xao và đồn đoán hình ảnh này chỉ mới được ghi lại cách đây không lâu.

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Nữ ca sĩ than đói - Ảnh: Internet

Mặc dù chưa rõ thực hư ra sao, cũng chưa có căn cứ khẳng định về mốc thời gian chính xác, nhưng những hình ảnh này đã ngay lập tức khiến CĐM tranh cãi và xuất hiện nhiều đồn đoán về cuộc sống hiện tại của Kim Ngân sau khi rời xa Thúy Nga.

Hậu ồn ào với Thúy Nga, Kim Ngân xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, mặc áo quây quyến rũ, cùng em họ đi sắm nhà mới

Hậu ồn ào với Thúy Nga, Kim Ngân xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, mặc áo quây quyến rũ, cùng em họ đi sắm nhà mới

Mới đây, MXH lan truyền đoạn clip Kim Ngân được người em họ dẫn đi xem nhà mới. Đáng chú ý, nữ ca sĩ ăn mặc khá sành điệu và có phần sexy.

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