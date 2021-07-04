Thúy Nga có động thái lạ với dòng chia sẻ đầy ẩn ý giữa ồn ào 'tai bay vạ gió' với đàn chị Kim Ngân

Sau khi vướng vào tin đồn đánh đập Kim Ngân và bị cảnh sát mời lên làm việc, Thúy Nga xuất hiện với hình ảnh lạ khiến CĐM ngỡ ngàng.

Thời gian vừa qua Thúy Nga được CĐM quan tâm chú ý khi nhiều lần xuất hiện cùng Kim Ngân và liên tục chia sẻ hình ảnh giúp đỡ, hỗ trợ Kim Ngân. Tuy nhiên, mới đây, nữ danh hài bất ngờ thông báo từ nay sẽ không giúp đỡ giọng ca hải ngoại một thời nữa. Không những thế, CĐM còn ngỡ ngàng khi nữ diễn viên vướng vào tin đồn đánh đập Kim Ngân và bị cảnh sát mời lên làm việc. Ngay sau thông tin này lan truyền trên MXH, nữ danh hài vẫn chưa có phát ngôn chính thức về vấn đề này vì đang đợi kết quả điều tra chính xác của phía cảnh sát.

Giữa ồn ào của dư luận, sau nhiều ngày im lặng, Thúy Nga đã có những chia sẻ ẩn ý trên trang cá nhân khiến nhiều người chú ý. Nữ danh hài viết: "Số phận của một con người, mình gặp nhiều chuyện không được vui hoặc quá cực khổ đó là một sự mài giũa. Xin cảm ơn đời đã mài giũa chúng tôi. Không sao đâu,cứ bình tĩnh sống!". Bài đăng của Thúy Nga - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, sau đó, cô đã chỉnh sửa lại bài đăng và thêm một dòng chú thích về bản thân: "Mình là người phụ nữ mặc váy nhưng bản chất luôn mạnh mẽ hơn một đấng nam nhi á cả nhà".

Thúy Nga chỉnh sửa lại bài đăng chỉ sau ít phút đăng tải - Ảnh chụp màn hình Mặc dù không trực tiếp nhắc đến ồn ào những ngày qua nhưng qua bài viết có thể thấy nữ diễn viên đã phần nào vượt qua được những chỉ trích từ tin đồn ác ý "tai bay vạ gió". Thúy Nga cũng khẳng định bản thân sẽ mạnh mẽ vượt qua và xem những điều đến với mình trong cuộc sống là "sự mài giũa". Bình luận của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình Bên dưới bài đăng, nhiều cư dân mạng đã vào bình luận động viên nữ danh hài cố gắng vượt qua "bão tố". Bên cạnh đó, cũng có một số ý kiến khuyên Thúy Nga không nên dính líu đến Kim Ngân nữa vì suốt thời gian qua, nữ danh hài đã giúp đỡ cho đàn chị rất nhiều rồi. Hiện tại, ồn ào của Thúy Nga và Kim Ngân vẫn đang nhận được sự quan tâm, chú ý của dư luận.

Thúy Nga bất ngờ viết tâm thư nhận 30 ‘tội’ giữa ồn ào đánh đập, ăn cắp tiền và giam Kim Ngân, CĐM vào "vạch" thêm tội Thúy Nga từng chia sẻ rằng cô bị cảnh sát Mỹ mời làm việc vì nghi ăn cắp tiền, đánh đập và giam Kim Ngân tuy nhiên mới đây nữ danh hài đã viết tâm thư nhận ‘tội’ khiến khán giả vô cùng bất ngờ.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thuy-nga-co-dong-thai-la-voi-dong-chia-se-day-an-y-giua-on-ao-tai-bay-va-gio-voi-dan-chi-kim-ngan-411162.html