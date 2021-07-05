Nhận 'gạch đá' vì đóng giả Kim Ngân, Lê Giang gay gắt 'mắng' cư dân mạng: 'Không bỏ đồng nào giúp xã hội, đừng lên tiếng'

Những ngày gần đây, CĐM liên tục xôn xao về ồn ào giữa Thúy Nga và Kim Ngân. Không ít những lùm xùm bắt đầu xuất hiện liên quan đến mối quan hệ giữa 2 nghệ sĩ này. Thúy Nga cho biết, nhiều người đồn đại cô "ăn chặn" tiền từ thiện của đàn chị và còn có hành vi đánh đập đến mức bị cơ quan chức năng ở Mỹ mời lên làm việc. Tuy nhiên, hiện tại, sự việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Giữa ồn ào của 2 nghệ sĩ hải ngoại, Lê Giang và bạn diễn Minh Dũng bất ngờ đăng tải đoạn clip với tựa đề "Ca sĩ Kim Ngân gặp lại chị Hằng bạn học cũ" khiến CĐM chú ý. Với lối diễn xuất hài hước cùng nhiều câu thoại mang tính giải trí cao, nhiều người đã không khỏi bật cười trước màn "cosplay" của nữ danh hài. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít những ý kiến cho rằng Lê Giang và bạn diễn đang "mượn" hình ảnh của Kim Ngân để câu view, gây chú ý, nhất là trong thời điểm nữ ca sĩ hải ngoại đình đám một thời gặp lùm xùm với Thúy Nga.