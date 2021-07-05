Nhận 'gạch đá' vì đóng giả Kim Ngân, Lê Giang gay gắt 'mắng' cư dân mạng: 'Không bỏ đồng nào giúp xã hội, đừng lên tiếng'

Hậu trường 05/07/2021 09:31

Màn cosplay nghệ sĩ Kim Ngân gặp lại bạn cũ của Lê Giang và Minh Dũng nhận về nhiều phản ứng trái chiều. Một số cư dân mạng đã vào bình luận xỉa xói, chỉ trích nữ danh hài cùng bạn diễn rất gay gắt.

Những ngày gần đây, CĐM liên tục xôn xao về ồn ào giữa Thúy Nga và Kim Ngân. Không ít những lùm xùm bắt đầu xuất hiện liên quan đến mối quan hệ giữa 2 nghệ sĩ này. Thúy Nga cho biết, nhiều người đồn đại cô "ăn chặn" tiền từ thiện của đàn chị và còn có hành vi đánh đập đến mức bị cơ quan chức năng ở Mỹ mời lên làm việc. Tuy nhiên, hiện tại, sự việc vẫn đang được điều tra và làm rõ.

Giữa ồn ào của 2 nghệ sĩ hải ngoại, Lê Giang và bạn diễn Minh Dũng bất ngờ đăng tải đoạn clip với tựa đề "Ca sĩ Kim Ngân gặp lại chị Hằng bạn học cũ" khiến CĐM chú ý. Với lối diễn xuất hài hước cùng nhiều câu thoại mang tính giải trí cao, nhiều người đã không khỏi bật cười trước màn "cosplay" của nữ danh hài. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng có không ít những ý kiến cho rằng Lê Giang và bạn diễn đang "mượn" hình ảnh của Kim Ngân để câu view, gây chú ý, nhất là trong thời điểm nữ ca sĩ hải ngoại đình đám một thời gặp lùm xùm với Thúy Nga. 

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Lê Giang đóng giả làm Kim Ngân - Ảnh chụp màn hình
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Bình luận chỉ trích của cư dân mạng - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau khi nhận về nhiều phản ứng gay gắt từ CĐM, Lê Giang đã có màn đáp trả cũng mạnh miệng và đanh thép không kém. Cô cho rằng những bình luận như vậy "khẩu nghiệp" và tuyên bố thẳng tay xóa luôn. 

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Nữ diễn viên nhắc nhở những tài khoản có bình luận không tích cực - Ảnh chụp màn hình

Không những thế khi bị một cư dân mạng nhận xét là "rảnh", "ngồi ăn chơi", vợ cũ Duy Phương cũng trả lời lại rất thẳng thắn.

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Lê Giang thẳng thừng yêu cầu vị cư dân mạng này 'câm miệng' - Ảnh chụp màn hình

Những bình luận đáp trả antifan của Lê Giang nhận về nhiều sự đồng tình của CĐM dù lời lẽ có phần hơi gay gắt. Đây không phải lần đầu tiên nữ nghệ sĩ có động thái đáp trả cư dân mạng, tuy nhiên đây có lẽ là lần đầu tiên à mẹ 2 con bức xúc đến mức phải yêu cầu antifan "câm miệng", thậm chí chỉ trích vì "không bỏ đồng nào giúp xã hội, đừng lên tiếng".

Clip của Lê Giang đăng tải trên kênh Youtube hiện tại đã thu hút gần 50 nghìn lượt xem và hàng trăm bình luận. 

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