Vy Oanh lên tiếng việc 'đẻ thuê cho ông già 70 tuổi, có con từ năm 17 tuổi'

Ngoài ra, cô khẳng định, những động thái cô đang làm trên mạng xã hội là để tự vệ, lấy lại uy tín và danh dự của bản thân trước loạt thông tin xuyên tạc đang bị lan truyền và khi cô đang bị khủng bố tinh thần. Cô cho biết: "Mọi người có hỏi sao tôi gan đi đối đầu với cô Hằng? Thật ra thì tôi đang tự vệ khi bị vu khống, xúc phạm thì đúng hơn là đối đầu. Về cơ bản, tôi chưa từng đăng status nào nói thẳng với cô, mà chỉ là 1 câu trả lời cho 1 bạn spam phe của cô ấy, khi bạn ấy dùng từ nặng nề thoái mạ tôi, tôi bị cô vu khống, chửi rủa thậm tệ, tấn công, uy hiếp bằng mọi cách".

Ngoài ra, trong bài viết của mình, Vy Oanh cũng làm rõ những thông tin chấn động showbiz như cô từng làm vợ bé, "đẻ thuê" cho đại gia 70 tuổi.

Cuối thư, Vy Oanh chốt hạ vấn đề: "Tôi cũng chỉ mong mọi chuyện trở về đúng nghĩa của nó, cư xử văn minh hơn để xã hội ngày càng tốt đẹp, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vì thế mà đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế".

Nguyên văn bài chia sẻ của Vy Oanh:

Mấy hôm nay nhiều báo muốn Vy Oanh trả lời phỏng vấn nhưng vì lại ngại hiểu lầm nên Vy Oanh xin phép được trả lời chính thức chung ở đây 1 lần, vì đa số các bạn toàn lấy comment của Vy Oanh để đăng thành báo, có thể không khách quan, không đúng ý Vy Oanh muốn nói. Tranh thủ trả lời vì các bạn được thuê spam, thả phẫn nộ, report, hack facebook Oanh mỗi ngày (chắc chắn không phải antifan vì nghệ sĩ nào cũng bị, thậm chí khán giả chỉ cần like, comment những status trái ý cũng bị uy hiếp, khủng bố tinh thần nhằm làm nhụt chí để thông tin chỉ đi 1 chiều theo ý họ muốn). Tôi mong bài viết tôi viết hôm nay sẽ được viết đúng ý, không vì "quyền lợi" riêng gì để bị xuyên tạc. Tôi nói lần này vì có thể thời gian sắp tới tôi sẽ bận rộn cho việc sinh con. Chân thành cảm ơn các bạn.

Mọi người có hỏi sao tôi gan đi đối đầu với cô Hằng? Thật ra thì tôi đang tự vệ khi bị VU KHỐNG, XÚC PHẠM thì đúng hơn là đối đầu. Về cơ bản, tôi chưa từng đăng stt nào nói thẳng với cô, mà chỉ là 1 câu trả lời cho 1 bạn spam phe của cô ấy, khi bạn ấy dùng từ nặng nề thoái mạ tôi. Vì nếu muốn hỏi cô, tôi nhỏ hơn phải nói chuyện kiểu khác không nói ngang ngang như vậy, "tiên học lễ, hậu học văn" từ nhỏ nhà trường đã giáo dục như vậy. Và từ comment đó, suy diễn theo cách của cô, tôi bị cô VU KHỐNG BÔI NHỌ, chửi rủa thậm tệ (rất nhiều nghệ sĩ cũng bị vu khống như tôi) tấn công, uy hiếp bằng mọi cách. Thiết nghĩ, với tư cách là một CEO thành công, 1 người hơn tôi rất nhiều tuổi, cô chỉ cần cười, không thèm trả lời thắc mắc của tôi cũng được, mà chỉ cần làm cũng đủ để tôi phục sát đất. Hoặc cũng chỉ cần nói 1 cách bình thường vì tôi không xúc phạm cô. Khi 1 thông tin đưa ra công chúng, người khác có quyền thắc mắc là chuyện đương nhiên.

Cô có thể chửi tôi nhiều chuyện hay chửi gì cũng được nhưng tuyệt đối không được VU KHỐNG BÔI NHỌ khi không có được 1 bằng chứng và tôi cũng chưa 1 lần gặp cô chú. Những thông tin cũ trên báo trước đây tôi bị hại, họ lập face ảo để vu oan cho tôi nhưng cuối cùng đuối lý vì không có nổi 1 bằng chứng dù là nhỏ nhất nên họ đã im lặng, chồng tôi cũng đã lên tiếng kết thúc mọi sự việc, bây giờ cô lại lôi ra như câu view kiểu bí mật động trời!

Tôi với tư cách là một công dân Việt Nam yêu nước, rất quan tâm năng nổ trong những công việc hướng về cộng đồng (tính cách này từ nhỏ đã thể hiện rõ trong lưu bút của tôi, có hình ở dưới) vì vậy khi hay tin cô chú tặng dân 1000 tỷ cho quỹ phòng chống dịch Covid, tôi rất mừng và bắt đầu dõi theo những tin tức về cô. Và từ đó mà tôi cũng có những thắc mắc khi quà tặng này là đất mà phải đem ra đấu giá thì thời gian sẽ rất lâu nhất là 1 mảnh đất lớn ở thời điểm kinh tế đi xuống này, trong khi Việt Nam dịch đang bùng phát.

Tôi cũng từng nghe cô nói Việt Nam không ai giàu như cô, kim cương, sổ đỏ cả ký thì tôi nghĩ việc cô tặng ngay tiền mặt lúc khẩn cấp này thì có đáng gì với cô chú đâu. Hoặc giả không đủ tiền mặt thì bán kim cương cũng nhanh hơn bán đất hay chỉ cho 1/2 số tiền đó cũng kịp thời vì cô nói là cho phòng chống dịch chứ không phải cho quỹ từ thiện khác. Cô nói đất cũng là tiền tôi không phủ nhận nhưng ý tôi thắc mắc có kịp để chống dịch hay không.

Tôi Vy Oanh - một công dân liêm chính, không cướp giật trộm cắp, đĩ điếm, tôi hiên ngang với đời không ngại bất kỳ thế lực nào vì tôi không làm gì sai trái luân thường đạo lý, luôn tôn trọng pháp luật. Sống trên mồ hôi xương máu sức lao động của mình, có những khi làm việc kiệt sức, nói không ra hơi để có được đồng tiền lo cho bản thân và gia đình, hơn chút nữa là cộng đồng nhưng tôi không quen kể lể trên mạng. Tôi được bề trên và cha mẹ cho hình hài này, được mang ơn các souer nuôi dưỡng, được mang ơn những người tử tế, được dạy phải sống "nghèo cho sạch, rách cho thơm". Tôi cũng là mẹ của ba đứa con non dại. Vì vậy tôi phải có trách nhiệm bảo vệ danh dự mình cũng là bảo vệ cho những người luôn tin yêu vào tôi. Có thể chửi rủa xúc phạm cũng được vì tôi làm dâu trăm họ nhưng tuyệt đối KHÔNG ĐƯỢC VU KHỐNG BÔI NHỌ.

Những việc cô đã làm với tôi VU KHỐNG làm bé, đẻ thuê, cướp chồng, làm gái. Ngoài ra tôi bị (cái này tôi không nói là cô làm nhưng lâu nay tôi chưa bao giờ bị như vậy) cho người tung số điện thoại của tôi & nơi tôi làm việc lên mạng nhằm triệt đường kinh tế. Spam các tin nhắn tôi đã bị xe cán chết, hù doạ chém giết, trù ẻo gia đình con cái cha mẹ tôi và còn rất nhiều thủ đoạn khác, bịa chuyện tôi có con từ năm 17 tuổi, đẻ thuê cho ông già 70 tuổi,... Cho Youtuber bẩn lên rất nhiều video bôi nhọ như vậy và tạo nhiều bằng chứng giả hướng dư luận theo ý mình. Không chỉ riêng tôi, hầu như nghệ sĩ nào trái ý cô đều bị như vậy, thậm chí fan chỉ cần like hay comment status của chúng tôi cũng bị tổng tấn công bịt miệng từ đầu.

Thiết nghĩ, tôi đang sống ở thời đại văn minh công bằng, ở quê hương Việt Nam có truyền thống yêu thương chia sẻ, nên tôi nói ra chính kiến của mình để mọi người rộng đường dư luận. Tôi cũng chỉ mong mọi chuyện trở về đúng nghĩa của nó, cư xử văn minh hơn để xã hội ngày càng tốt đẹp, hình ảnh người phụ nữ Việt Nam vì thế mà đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế.

Cám ơn mọi người đã dành thời gian đọc chia sẻ của tôi. Thân mến!