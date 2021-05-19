Vy Oanh: Từ cô bé đi rửa chén thuê đến đại gia có ‘số má’ trong Vbiz dám ‘tuyên chiến’ tay đôi với bà chủ Đại Nam

Hậu trường 19/05/2021 11:03

Câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng liên tục đăng đàn, "chửi bới" nghệ sĩ không còn xa lạ trong khoảng thời gian gần đây. Và người gần nhất mà bà chủ Đại Nam "bóc mẽ" chính là nữ ca sĩ Vy Oanh. Sau khi "dính líu" tới vụ việc, gia thế của người đẹp được lùng sục và khiến cư dân mạng bất ngờ.

Sự việc bắt nguồn từ việc các nghệ sĩ Việt đặt câu hỏi về 1.000 tỷ làm từ thiện của bà chủ Đại Nam. Bị Vy Oanh "cà khịa", bà Phương Hằng lên tiếng đính chính và dọa sẽ "bóc mẽ" quá khứ không mấy tốt đẹp của nữ ca sĩ.

Trước những lùm xùm trên, gia thế và đời tư của người đẹp Phan Thiết được cư dân mạng tìm ra. Bởi nhiều người đặt câu hỏi "liệu cô nàng có đủ sức đấu lại bà Phương Hằng hay không?".

Là ca sĩ nổi tiếng một thời, từng có loạt bài hit được khán giả yêu thích, tuy nhiên khi đang trên đà phát triển Vy Oanh rời showbiz. Cô trở lại là một doanh nhân bình thường, lấy chồng đại gia và có cuộc sống giàu có. Được biết, chồng Vy Oanh doanh nhân Lê Thiện - đại gia Việt kiều Mỹ, hơn cô 15 tuổi.

Không chỉ có chồng là đại gia "nức tiếng", Vy Oanh còn sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh chuỗi cửa hàng thời trang trẻ em tại TP.HCM, Vy Oanh còn là CEO của một cơ sở chăm sóc sắc đẹp nổi tiếng. Cả gia đình cô hiện đang sinh sống trong một căn biệt thự xa hoa "bậc nhất" ở ngay trung tâm Quận 1, TP.HCM được định giá khoảng 40 tỷ đồng.

Ngoài nhà biệt thự khang trang, sang trọng, nữ ca sĩ còn có trong tay loạt siêu xe khủng hàng tỷ đồng.

nguyen phuong hang 6
Cô sử dụng rất nhiều xe sang để di chuyển hàng ngày - Ảnh: FBNV

Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trước khi giàu có như hiện nay Vy Oanh cũng có tuổi thơ cơ cực. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, Vy Oanh được bố mẹ gửi đi tu từ nhỏ. Nhờ đam mê ca hát, cô được đi học, nhạc. Đặc biệt, từ năm học lớp 9, Vy Oanh đã phải bưng bê, rửa chén kiếm tiền giúp bố mẹ.

Khi lên đại học, Vy Oanh bắt đầu làm thêm nghề MC, xin đi hát ở các quán cà phê, đám cưới với số tiền ít ỏi từ 20 đến 30 ngàn đồng.

Vy Oanh: Từ cô bé đi rửa chén thuê đến đại gia có ‘số má’ trong Vbiz dám ‘tuyên chiến’ tay đôi với bà chủ Đại Nam - Ảnh 2
Vy Oanh là đại gia có tiếng của Vbiz - Ảnh: FBNV

Sau khi biết được gia thế của cô nàng, nhiều người đã phải choáng ngợp và trầm trồ vì sự giàu có hơn người cùng khối tài sản mà Vy Oanh sở hữu.

Vy Oanh bất ngờ bị CĐM đào lại quá khứ 'thâm cung bí sử': Bị tố giật chồng hơn 15 tuổi, đấu đá 'như phim' với đồng nghiệp?

Vy Oanh bất ngờ bị CĐM đào lại quá khứ 'thâm cung bí sử': Bị tố giật chồng hơn 15 tuổi, đấu đá 'như phim' với đồng nghiệp?

Sau màn "đá xoáy" bà Phương Hằng khi bình luận với anti-fan, nữ ca sĩ Vy Oanh bất ngờ bị cư dân mạng "đào" lại những scandal trong quá khứ.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Vy Oanh ca sĩ Vy Oanh và bà Phương Hằng Vy Oanh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 1 giờ 7 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 2 giờ 37 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Cuối ngày hôm nay (10/10/2026), 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36