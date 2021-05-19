Vy Oanh: Từ cô bé đi rửa chén thuê đến đại gia có ‘số má’ trong Vbiz dám ‘tuyên chiến’ tay đôi với bà chủ Đại Nam

Câu chuyện bà Nguyễn Phương Hằng liên tục đăng đàn, "chửi bới" nghệ sĩ không còn xa lạ trong khoảng thời gian gần đây. Và người gần nhất mà bà chủ Đại Nam "bóc mẽ" chính là nữ ca sĩ Vy Oanh. Sau khi "dính líu" tới vụ việc, gia thế của người đẹp được lùng sục và khiến cư dân mạng bất ngờ.

Sự việc bắt nguồn từ việc các nghệ sĩ Việt đặt câu hỏi về 1.000 tỷ làm từ thiện của bà chủ Đại Nam. Bị Vy Oanh "cà khịa", bà Phương Hằng lên tiếng đính chính và dọa sẽ "bóc mẽ" quá khứ không mấy tốt đẹp của nữ ca sĩ. Trước những lùm xùm trên, gia thế và đời tư của người đẹp Phan Thiết được cư dân mạng tìm ra. Bởi nhiều người đặt câu hỏi "liệu cô nàng có đủ sức đấu lại bà Phương Hằng hay không?".

Là ca sĩ nổi tiếng một thời, từng có loạt bài hit được khán giả yêu thích, tuy nhiên khi đang trên đà phát triển Vy Oanh rời showbiz. Cô trở lại là một doanh nhân bình thường, lấy chồng đại gia và có cuộc sống giàu có. Được biết, chồng Vy Oanh doanh nhân Lê Thiện - đại gia Việt kiều Mỹ, hơn cô 15 tuổi. Không chỉ có chồng là đại gia "nức tiếng", Vy Oanh còn sở hữu khối tài sản khổng lồ lên đến hàng chục tỷ đồng. Bên cạnh chuỗi cửa hàng thời trang trẻ em tại TP.HCM, Vy Oanh còn là CEO của một cơ sở chăm sóc sắc đẹp nổi tiếng. Cả gia đình cô hiện đang sinh sống trong một căn biệt thự xa hoa "bậc nhất" ở ngay trung tâm Quận 1, TP.HCM được định giá khoảng 40 tỷ đồng.

Ngoài nhà biệt thự khang trang, sang trọng, nữ ca sĩ còn có trong tay loạt siêu xe khủng hàng tỷ đồng. Cô sử dụng rất nhiều xe sang để di chuyển hàng ngày - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trước khi giàu có như hiện nay Vy Oanh cũng có tuổi thơ cơ cực. Sinh ra trong gia đình nghèo khó, Vy Oanh được bố mẹ gửi đi tu từ nhỏ. Nhờ đam mê ca hát, cô được đi học, nhạc. Đặc biệt, từ năm học lớp 9, Vy Oanh đã phải bưng bê, rửa chén kiếm tiền giúp bố mẹ. Khi lên đại học, Vy Oanh bắt đầu làm thêm nghề MC, xin đi hát ở các quán cà phê, đám cưới với số tiền ít ỏi từ 20 đến 30 ngàn đồng. Vy Oanh là đại gia có tiếng của Vbiz - Ảnh: FBNV Sau khi biết được gia thế của cô nàng, nhiều người đã phải choáng ngợp và trầm trồ vì sự giàu có hơn người cùng khối tài sản mà Vy Oanh sở hữu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vy-oanh-tu-co-be-di-rua-chen-thue-den-dai-gia-co-so-ma-trong-vbiz-dam-tuyen-chien-tay-doi-voi-ba-chu-dai-nam-405550.html