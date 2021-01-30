Vy Oanh tất bật trang trí biệt thự 40 tỷ đón Tết, nhìn qua đã biết 'không phải dạng vừa'

Mới đây, ca sĩ Vy Oanh khiến mọi người choáng ngợp khi chia sẻ hình ảnh tại biệt thự. Dù tổ ấm của giọng ca "Đồng xanh" ngày thường đã rất lộng lẫy, nhưng cô vẫn muốn nó thêm lung linh trong những ngày Tết.

Không gian bên ngoài trang trí nhiều hoa tươi - Ảnh: FB

Vy Oanh chia sẻ: "Công cuộc sơn sửa quét dọn nhà cửa hơn chục ngày nay cũng sắp hoàn thành rồi. Càng cô Vi cô veo thì càng phải trang trí một tẹo, có gì còn có cái để ngắm hen. Đằng nào cũng đã sống chung với cái cô khó ưa này lâu quá rồi. Cả năm nay mấy bác tài xế nhà mình cũng phẻ (khỏe - PV) lắm, cứ chùi dọn xe rồi đem vô hầm, chạy lên xuống công trình lòng vòng có tí tẹo nên bác nào cũng ú nu rồi, xe cũng mốc không kém. Có mấy bà vú là cực hơn vì các cháu ở nhà nhiều hơn thôi".

Cô ghen tỵ với ông xã vì được các con khen ngợi trong khi mình cũng góp công: "Mà vụ dọn nhà này nghĩ cũng tủi thân lắm í, mẹ cũng dọn nhà, ba cũng dọn, vậy mà hai bạn nhỏ xem camera thấy ba đi làm về còn dọn thì bảo "tội nghiệp ba quá, để con xuống phụ ba nha". Nói rồi hai bạn tiếp tục ngồi chơi như chưa hề có lời nói kia, tại bộ lắp ráp hấp dẫn quá đây mà".