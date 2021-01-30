Ca sĩ Thanh Thảo hé lộ 'tất tần tật' về cuộc sống trong phòng cách ly COVID-19 tiêu chuẩn 4 sao

Sau khi hoàn thành 14 ngày cách ly theo quy định, ca sĩ Thanh Thảo mới chia sẻ ảnh về cuộc sống suốt nhiều ngày qua.

Sau thời gian dài sống tại Mỹ, ca sĩ Thanh Thảo quyết định đưa 2 con Jacky Minh Trí và Talia về nước đón Tết Nguyên đán. Tuy nhiên, cô giấu công chúng đến tận phút cuối. Tối 28/1, nữ ca sĩ vui mừng báo tin đã hoàn thành 14 ngày cách ly tập trung theo quy định. Giọng ca "Búp bê con trai" và 2 con cách ly tập trung tại khách sạn ở Đà Nẵng. Hiện Thanh Thảo và 2 con đã bay vào lại TP.HCM chuẩn bị đón Tết.

Thanh Thảo khoe ảnh đưa 2 con về nước đón Tết - Ảnh: FB Mới đây, Thanh Thảo chia sẻ nhiều hình ảnh về cuộc sống của 3 mẹ con trong 14 ngày. Được biết, nơi cô lưu trú trong thời gian cách ly là một căn hộ penthouse có view biển. Không gian nơi đây khá rộng, 2 con được thoải mái chạy nhảy, chơi đùa trong phòng. Mỗi ngày, 3 mẹ con được khách sạn cung cấp bữa ăn miễn phí với đầy đủ chất dinh dưỡng. Tuy vậy, Thanh Thảo vẫn mượn thêm một vài vật dụng để chế biến khẩu phần riêng không sử dụng gia vị cho bé Talia.

Thanh Thảo khoe hai con rất ngoan khi cách ly tập trung 2 tuần - Ảnh: FB Những lúc anh trai bận, bé Talia còn có thể tự chơi một mình trong phòng - Ảnh: FB Những món ăn hấp dẫn được khách sạn cung cấp - Ảnh: FB Sau khi đến khách sạn, ba mẹ con hầu như không ra ngoài để đảm bảo quy tắc phòng dịch. Jacky Minh Trí và Talia rất nghe lời mẹ, không đòi đi chơi. Được biết, Thanh Thảo không phải trả bất cứ chi phí nào cho đợt cách ly này. Cô cảm thấy may mắn vì được ở phòng đẹp, có thể ngắm biển và thưởng thức các món ăn ngon.

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