MC Cát Tường chuẩn bị đồ tiếp tế cho con gái đang cách ly COVID-19 tập trung, nhìn danh sách mà bất ngờ

Hậu trường 29/01/2021 16:20

Tường An được cách ly tập trung tại Bạc Liêu, MC Cát Tường đang chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết gửi vào cho con gái.

Con gái MC Cát Tường du học tại Australia nhiều năm qua. Ngày 27/1, Tường An nhập cảnh tại sân bay Cần Thơ và sau đó được đưa đến khu cách ly tập trung tại Bạc Liêu để cách ly 14 ngày theo quy định.

Trên trang cá nhân, MC Cát Tường vui mừng khoe con gái về nước an toàn: "Chào mừng con gái đã về đến sân bay Cần Thơ an toàn... giờ chỉ cần nghiêm chỉnh cách ly nữa thôi, hy vọng mọi việc êm đẹp, tốt lành con sẽ được về nhà đón Tết. Về nhà tui cho cách ly thêm trong phòng 14 ngày nữa nha cho nó chắc kaka... tui già yếu rồi!".

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Hình ảnh con gái Cát Tường trong khu cách ly tập trung - Ảnh: FB
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Tường An chỉ đưa ra danh sách một vài vật dụng cần thiết nhờ mẹ mua - Ảnh: FB

Hiện tại, nữ MC họ Nguyễn đang chuẩn bị nhu yếu phẩm cần thiết gửi vào cho ái nữ. Không đòi hỏi nhiều, Tường An chỉ dặn mẹ mua một vài thứ cần thiết như bánh kẹo, dầu gội, sữa tắm, bộ phát wifi. Cát Tường còn khuyên con gái làm kênh Youtube ghi lại lịch trình mỗi ngày trong khu cách ly. Cô dự tính mua điện thoại cho ái nữ tiện sử dụng tại đây.

Sau khi mua đủ mọi thứ, Cát Tường sẽ nhờ người quen mang xuống Bạc Liêu gửi vào khu cách ly cho con gái vì bận đi quay.

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Ở tuổi 19, con gái Cát Tường được khen thừa hưởng nét đẹp từ mẹ - Ảnh: FB
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Cát Tường gần gũi và hay tâm sự với ái nữ như chị em, bạn bè - Ảnh: FB

Tường An hiện đang học ngành Quản trị khách sạn du lịch tại một trường đại học ở Australia. Mọi năm, dù bận rộn nhưng Cát Tường vẫn sắp xếp thời gian qua thăm con gái. Tuy nhiên trong năm 2020, hai mẹ con ít gặp gỡ vì Covid-19.

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