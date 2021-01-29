Sau 5 ngày cách ly COVID-19 tập trung, NS Quang Minh gây lo lắng: 'Hôm nay bắt đầu có cảm giác hơi kỳ kỳ'

Trở về Việt Nam sau thời gian dài sống tại Mỹ, danh hài Quang Minh đang cách ly tập trung 14 ngày theo đúng quy định.

Sau thời gian ở Mỹ vì dịch Covid-19, ngày 24/1 vừa qua, nghệ sĩ hài Quang Minh đã đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Sau đó, nam danh hài hải ngoại được đưa đi cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Trên trang cá nhân, Quang Minh liên tục cập nhật tình hình sau khi về nước. Những hình ảnh tại nơi cách ly được nam danh hài chia sẻ đến cộng đồng.



Hình ảnh được Quang Minh chia sẻ khi về đến Việt Nam - Ảnh: FB

Mới đây, chồng cũ Hồng Đào gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh tại nơi cách ly và cập nhật tình hình của bản thân.

"5 ngày một mình sống trong 1 gian phòng với bốn bức tường để cho an toàn không được bước ra khỏi cửa phòng, hôm nay bắt đầu có cảm giác hơi kỳ kỳ, cảm giác lạc lõng cô đơn nó bắt đầu ập về, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung mặc dù mình không muốn", nghệ sĩ Quang Minh chia sẻ.



Sau 5 ngày cách ly tập trung, nghệ sĩ Quang Minh cảm thấy buồn vì ở trong phòng một mình và không ra ngoài - Ảnh: FB

Bài viết của nam danh hài nhận được sự quan tâm của mọi người. Rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp và khán giả để lại bình luận động viên.

Quách Tuấn Du bày tỏ: "14 ngày nhanh lắm anh cứ lướt Facebook, chỉnh hình, edit clip là mau hết ngày thôi nè". Kiều Minh Tuấn khuyên: "Livstream nói chuyện với mọi người cho có tương tác là hết buồn anh ơi". MC Đức Tiến động viên: "Cố lên anh nha. 9 ngày sẽ qua nhanh thôi... tụi em vẫn đang chiến đâu bên này anh à".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-5-ngay-cach-ly-covid-19-tap-trung-ns-quang-minh-gay-lo-lang-hom-nay-bat-dau-co-cam-giac-hoi-ky-ky-394673.html