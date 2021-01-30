Tết cận kề, đại gia Đức An 'rủ' vợ tự gói bánh chưng mừng năm mới

Hậu trường 30/01/2021 16:51

Đến hẹn lại lên, đại gia Đức An - chồng Phan Như Thảo tổ chức lễ hội gói bánh chưng để người thân cùng tham gia.

Vào những ngày cuối năm, mọi người mọi nhà đang nô nức chuẩn bị mọi thứ đón Tết Nguyên đán. Mới đây, đại gia Đức An cũng chia sẻ về lễ hội gói bánh chưng do anh tự tổ chức cho người thân, bạn bè tham gia dịp cuối năm. Đây là cách chàng đại gia họ Nguyễn tạo thêm thật nhiều kỷ niệm bên vợ con.

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Đại gia Đức An ôn lại kỷ niệm đáng nhớ bên vợ con - Ảnh: FB

Chồng Phan Như Thảo viết: "Có những kỷ niệm anh đã tốn rất nhiều tiền và có những kỷ niệm anh chỉ bỏ thời gian.

Anh và thế hệ anh đa số chỉ biết ăn, không biết làm, còn lại thế hệ 8x, 9x và sau này muốn gì thì lên mạng quẹt quẹt xong có người xoẹt xoẹt chạy đến cho ăn.

Những gì mình tự làm có lẽ ngon hơn chỉ đơn giản là mình tự làm, chăm chút từng hạt đậu, hạt nếp và đầy sự yêu thương của mình đem vào miếng ăn đó.

Từ ngày nhà có con anh hay tổ chức lễ hội để con hiểu biết và tham gia. Lễ hội Tết gói bánh chưng hàng năm sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 5 tháng 2 dương lịch trên Đà Lạt. Gia đình hãy tụ họp làm gì đó để gắn bó với nhau. Một năm có một lần, gói bánh, luộc bánh và đem về".

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Hình ảnh này càng làm mọi người nô nức chờ Tết - Ảnh: FB

Đại gia Đức An còn đăng kèm hình ảnh đang ngồi gói bánh chưng bên cạnh bà xã Phan Như Thảo. Khoảnh khắc bé Bồ Câu tung tăng nô đùa bên cạnh ba mẹ làm gợi lại hình ảnh Tết truyền thống của người Việt. Trong ảnh, vợ chồng Phan Như Thảo diện áo dài đỏ rực quây quần bên nhau cùng gói bánh và trông con gái.

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Từ khóa:   Phan Như Thảo chồng Phan Như Thảo Phan Như Thảo và Đức An

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