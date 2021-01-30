'Tan chảy' với vẻ đáng yêu của con trai Lương Thế Thành, diện áo dài bảnh bao hệt soái ca nhí

Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng quý tử nhà Thúy Diễm và Lương Thế Thành nhận được sự quan tâm rất lớn của mọi người. Mới đây, vợ chồng nghệ sĩ gây chú ý khi chia sẻ hình ảnh đưa con trai cưng đi tham gia hội Xuân tại trường. Dù bận rộn lịch quay cuối năm, nhưng cặp đôi vẫn sắp xếp thời gian đưa Bảo Bảo trải nghiệm hoạt động ý nghĩa này.

Cả gia đình diện tông trắng đến trường tham gia hội Xuân - Ảnh: FB

Thúy Diễm chia sẻ: "Mùa xuân của con bên ba mẹ. Con được chơi hội Xuân với các trò chơi dân gian, được xem múa rối nước, được học làm bánh chưng, được đấu giá bức tranh vẽ đầu tiên của con để quyên góp tiền cho các bạn nhỏ mồ côi, được quây quần xúng xính áo đẹp. Vui quá vui con chẳng chịu về. Mong rằng con trai của ba mẹ sẽ luôn vui và hạnh phúc như thế. Yêu con".

Bảo Bảo thích thú khám phá các trò chơi dân gian - Ảnh: FB

Ngay cả Thúy Diễm cũng vô cùng phấn khích với hoạt động này - Ảnh: FB

Bảo Bảo được ba mẹ chuẩn bị trang phục chỉn chu khi đến trường - Ảnh: FB

Lương Thế Thành thể hiện tình cảm với con trai cưng - Ảnh: FB

Tuy còn nhỏ tuổi, nhưng cậu bé được nhận xét thừa hưởng nhiều nét đẹp của ba - Ảnh: FB

Dù là người của công chúng, nhưng Thúy Diễm và Lương Thế Thành thoải mái xuất hiện chốn đông người vì con trai. Cả gia đình diện đồ cùng tông, cậu bé Bảo Bảo được khen ngày càng cao lớn, đáng yêu. Được ba mẹ chuẩn bị trang phục áo dài khăn đống truyền thống, con trai Lương Thế Thành trông như "soái ca".