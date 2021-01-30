Vừa tiết lộ tình trạng đáng lo, Quang Minh gây choáng khi chia sẻ ảnh mới nhất tại nơi cách ly COVID-19

Hậu trường 30/01/2021 19:33

Danh hài Quang Minh tiếp tục cập nhật tình hình tại nơi cách ly tập trung. Anh nhận được nhiều lời động viên của đồng nghiệp và khán giả.

Sau thời gian dài kẹt ở Mỹ vì dịch Covid-19, danh hài Quang Minh đã được về nước. Anh đáp chuyến bay xuống sân bay Tân Sơn Nhất vào ngày 24/1 vừa qua và được đưa đi cách ly tập trung 14 ngày tại một khách sạn ở TP.HCM ngay sau đó.

Mới đây, nghệ sĩ Quang Minh vừa cập nhật hình ảnh sang trọng tại nơi cách ly tập trung khiến mọi người xuýt xoa. Được bạn bè góp ý, anh biết cách tạo niềm vui cho bản thân khi ở một mình trong phòng suốt nhiều ngày.

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Quang Minh đang cách ly tại một khách sạn ở TP.HCM. Qua ảnh có thể thấy, nơi đây vô cùng tiện nghi - Ảnh: FB

Quang Minh chia sẻ: "Vậy là mình cũng đã được nửa chặng đường rồi, một trải nghiệm mà không phải ai cũng có được và muốn có.

Có đây là ít nhất trong đời mình cần có một không gian thật sự sống một mình để được sống chậm lại và để có dịp bóc từng sợi nhớ... suy ngẫm nhìn lại những gì đã xảy ra trong cuộc đời của mình, để chuẩn bị cho con đường mới sắp tới.

Có người em đã chỉ cho Quang Minh kinh nghiệm cách ly là ngoài việc xem phim nghe nhạc... thì mình không nên ngồi 1 chỗ nhiều... nên thay đổi vị trí ngồi, enjoy từng góc phòng kể cả trong toilet.

Vài hàng tâm sự với các bạn đã chia sẻ đã quan tâm đến Quang Minh trong 6 ngày qua, cảm ơn các bạn đã thương mến. Các bạn yên tâm Quang Minh sẽ làm được mà".

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Hình ảnh được nam danh hài chia sẻ 1 ngày trước - Ảnh: FB

Trước đó, Quang Minh gây lo lắng khi tiết lộ tình hình sau 5 ngày cách ly: "Hôm nay bắt đầu có cảm giác hơi kỳ kỳ, cảm giác lạc lõng cô đơn nó bắt đầu ập về, đầu óc cứ suy nghĩ lung tung mặc dù mình không muốn". Anh nhận được rất nhiều lời động viên từ đồng nghiệp và khán giả khắp nơi.

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