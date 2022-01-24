Vừa được 'giải oan' vụ từ thiện, luật sư lên tiếng: 'Các nghệ sĩ có quyền 'tố ngược' người tố cáo'

Hậu trường 24/01/2022 19:48

Vừa qua, nhiều nghệ sĩ người hâm mộ lên tiếng bày tỏ niềm vui khi Bộ công an chính thức kết luận minh oan cho các nghệ sĩ làm từ thiện giúp người dân miền Trung: Thuỷ Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng… Tuy nhiên, liên quan việc làm từ thiện của các nghệ sĩ, cộng đồng mạng đã có nhiều phản ứng trái chiều.

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ Online, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã có thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ được xác minh, C02 xác định Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, ca sĩ Thủy Tiên, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương, không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp. Vì không có dấu hiệu phạm tội nên C02 quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Tuy nhiên, những tin đồn thổi liên quan đến lùm xùm từ thiện không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, danh dự của bản thân nghệ sĩ mà cả những người thân, đối tác nhãn hàng mà các nghệ sĩ hợp tác làm việc. Điển hình như vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên, cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng bị cuốn vào câu chuyện khi kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền Trung: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành… Ngay Khi tin đồn nổi lên, fanpage của các nghệ sĩ tràn ngập những tin nhắn phản cảm, chửi rủa, yêu cầu sao kê. Thậm chí, người thân của nghệ sĩ cũng bị làm phiền.

lum xum tu thien
Sau lùm xùm từ thiện miền Trung, nhiều nghệ sĩ Việt đã ảnh hưởng danh tiếng khá nhiều - Ảnh: Internet

Đại Đoàn Kết Online đưa tin, trao đổi với luật sư Hà Trọng Đại, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Trọng Đại và Cộng sự, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho rằng: "Tuy nhiên, xét trong vụ việc lần này, những người tố giác chưa đủ căn cứ cấu thành tội danh vu khống. Khi làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác, họ có thể xử phạt hành chính hoặc phải công khai xin lỗi". Đồng thời, người vu khống là người biết rõ những thông tin mình lan truyền là bịa đặt, nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người khác.

lum xum tu thien 1
Luật sư Hà Trọng Đại - Ảnh: Đại Đoàn kết online

Vì vậy, khi có hành vi vu khống người khác phải được cơ quan chức năng cần điều tra, xác minh xem có thuộc trường hợp cấu thành tội phạm được quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự. Trường hợp chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự có thể sẽ bị xử lý hành chính như: phạt tiền, công khai xin lỗi…

Bên cạnh đó, Luật sư Dương Ánh Nga, Công ty Luật TNHH Hà Trọng Đại và Cộng sự, Đoàn Luật sư TP.HCM cho hay, việc tố giác là quyền hợp pháp của công dân, bất kì ai cũng có quyền thực hiện tố giác theo quy định của pháp luật về hành vi không hợp pháp của cá nhân hoặc tổ chức khác. Còn việc các cá nhân bị tố giác có hành vi vi phạm pháp luật hay không, cơ quan điều tra là nơi có nghĩa vụ tiếp nhận nguồn tin tố giác của công dân và có thẩm quyền xác minh. Vì vậy, việc tố giác tội phạm không vi phạm pháp luật.

lum xum tu thien 2
Luật sư Dương Ánh Nga - Ảnh: Đại Đoàn kết online

Tuy nhiên, khi chưa có bất kì phán quyết nào của tòa án hoặc kết luật của cơ quan có thẩm quyền mà cá nhân có hành vi khẳng định người khác thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền về thông tin đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần, sức khỏe, vật chất của người bị loan tin hoặc dùng mạng xã hội để xúc phạm danh dự người khác, nhục mạ người khác thì có thể có dấu hiệu cấu thành tội vu khống và tội làm nhục người khác.

lum xum tu thien 3
Thủy Tiên trao tiền từ thiện tại miền Trung năm 2020 - Ảnh: Internet
lum xum tu thien 4
Nghệ sĩ Đại Nghĩa trong chuyên từ thiện miền Trung 2020 - Ảnh: FBNV
lum xum tu thien 5
Mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, người nhận ủy thác từ thiện từ Trấn Thành - Ảnh: Internet

Vì vậy, những nghệ sĩ nào cho rằng mình bị vu khống hoặc bị làm nhục thì có quyền thu thập bằng chứng và thực hiện tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật. Các nghệ sĩ cũng có thể khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường thiệt hại theo pháp luật dân sự.

Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi với phát ngôn nhạy cảm, khán giả nhắc nhở liền đáp trả "biến" cực gay gắt

Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi với phát ngôn nhạy cảm, khán giả nhắc nhở liền đáp trả "biến" cực gay gắt

Mặc dù chỉ mang tính chất đùa giỡn, giải trí, thế nhưng khi bị khán giả phản ứng, thay vì giải thích, Lê Dương Bảo Lâm lại có động thái khá gay gắt trong câu trả lời của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   Trấn Thành Thủy Tiên lùm xùm từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 52 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 43 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 59 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?