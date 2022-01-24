Vừa được 'giải oan' vụ từ thiện, luật sư lên tiếng: 'Các nghệ sĩ có quyền 'tố ngược' người tố cáo'

Vừa qua, nhiều nghệ sĩ người hâm mộ lên tiếng bày tỏ niềm vui khi Bộ công an chính thức kết luận minh oan cho các nghệ sĩ làm từ thiện giúp người dân miền Trung: Thuỷ Tiên, Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng… Tuy nhiên, liên quan việc làm từ thiện của các nghệ sĩ, cộng đồng mạng đã có nhiều phản ứng trái chiều.

Trước đó, theo chia sẻ thông tin từ Tuổi trẻ Online, Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) đã có thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm. Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ được xác minh, C02 xác định Đàm Vĩnh Hưng, MC Trấn Thành, ca sĩ Thủy Tiên, MC Đại Nghĩa và bà Nguyễn Thị Hương, không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp. Vì không có dấu hiệu phạm tội nên C02 quyết định không khởi tố vụ án hình sự. Tuy nhiên, những tin đồn thổi liên quan đến lùm xùm từ thiện không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, danh dự của bản thân nghệ sĩ mà cả những người thân, đối tác nhãn hàng mà các nghệ sĩ hợp tác làm việc. Điển hình như vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên, cùng nhiều nghệ sĩ khác cũng bị cuốn vào câu chuyện khi kêu gọi giúp đỡ đồng bào miền Trung: ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành… Ngay Khi tin đồn nổi lên, fanpage của các nghệ sĩ tràn ngập những tin nhắn phản cảm, chửi rủa, yêu cầu sao kê. Thậm chí, người thân của nghệ sĩ cũng bị làm phiền.

Sau lùm xùm từ thiện miền Trung, nhiều nghệ sĩ Việt đã ảnh hưởng danh tiếng khá nhiều - Ảnh: Internet Đại Đoàn Kết Online đưa tin, trao đổi với luật sư Hà Trọng Đại, Giám đốc Công ty Luật TNHH Hà Trọng Đại và Cộng sự, Đoàn luật sư TP. Hà Nội cho rằng: "Tuy nhiên, xét trong vụ việc lần này, những người tố giác chưa đủ căn cứ cấu thành tội danh vu khống. Khi làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của người khác, họ có thể xử phạt hành chính hoặc phải công khai xin lỗi". Đồng thời, người vu khống là người biết rõ những thông tin mình lan truyền là bịa đặt, nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác hoặc làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của người khác. Luật sư Hà Trọng Đại - Ảnh: Đại Đoàn kết online Vì vậy, khi có hành vi vu khống người khác phải được cơ quan chức năng cần điều tra, xác minh xem có thuộc trường hợp cấu thành tội phạm được quy định tại Điều 156 Bộ luật Hình sự. Trường hợp chưa đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự có thể sẽ bị xử lý hành chính như: phạt tiền, công khai xin lỗi…

Bên cạnh đó, Luật sư Dương Ánh Nga, Công ty Luật TNHH Hà Trọng Đại và Cộng sự, Đoàn Luật sư TP.HCM cho hay, việc tố giác là quyền hợp pháp của công dân, bất kì ai cũng có quyền thực hiện tố giác theo quy định của pháp luật về hành vi không hợp pháp của cá nhân hoặc tổ chức khác. Còn việc các cá nhân bị tố giác có hành vi vi phạm pháp luật hay không, cơ quan điều tra là nơi có nghĩa vụ tiếp nhận nguồn tin tố giác của công dân và có thẩm quyền xác minh. Vì vậy, việc tố giác tội phạm không vi phạm pháp luật. Luật sư Dương Ánh Nga - Ảnh: Đại Đoàn kết online Tuy nhiên, khi chưa có bất kì phán quyết nào của tòa án hoặc kết luật của cơ quan có thẩm quyền mà cá nhân có hành vi khẳng định người khác thực hiện hành vi phạm tội và sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền về thông tin đó gây ảnh hưởng nghiêm trọng về tinh thần, sức khỏe, vật chất của người bị loan tin hoặc dùng mạng xã hội để xúc phạm danh dự người khác, nhục mạ người khác thì có thể có dấu hiệu cấu thành tội vu khống và tội làm nhục người khác. Thủy Tiên trao tiền từ thiện tại miền Trung năm 2020 - Ảnh: Internet Nghệ sĩ Đại Nghĩa trong chuyên từ thiện miền Trung 2020 - Ảnh: FBNV Mẹ ca sĩ Hồ Ngọc Hà, người nhận ủy thác từ thiện từ Trấn Thành - Ảnh: Internet Vì vậy, những nghệ sĩ nào cho rằng mình bị vu khống hoặc bị làm nhục thì có quyền thu thập bằng chứng và thực hiện tố giác tội phạm theo quy định của pháp luật. Các nghệ sĩ cũng có thể khởi kiện tại tòa án nhân dân có thẩm quyền để yêu cầu bồi thường thiệt hại theo pháp luật dân sự.

Lê Dương Bảo Lâm gây tranh cãi với phát ngôn nhạy cảm, khán giả nhắc nhở liền đáp trả "biến" cực gay gắt Mặc dù chỉ mang tính chất đùa giỡn, giải trí, thế nhưng khi bị khán giả phản ứng, thay vì giải thích, Lê Dương Bảo Lâm lại có động thái khá gay gắt trong câu trả lời của mình.

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