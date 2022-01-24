Từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, 'Táo Y tế' Vân Dung có body chuẩn thế nào?

Hậu trường 24/01/2022 15:53

Dân tình không khỏi xuýt xoa trước những bức ảnh thời trẻ của nữ diễn viên Vân Dung, hóa ra Táo Y tế đã từng lọt top 15 cuộc thi Hoa hậu tầm cỡ trước đây.

Thời gian gần đây, cùng với việc tham gia vào nhiều dự án phim truyền hình, danh hài Vân Dung cũng chăm chỉ cập nhật và chia sẻ những hình ảnh kỷ niệm thời còn trẻ của mình. Loạt khoảnh khắc này cũng thu hút không ít sự quan tâm, bình luận của đông đảo đồng nghiệp cũng như các khán giả hâm mộ.

Từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, 'Táo Y tế' Vân Dung có body chuẩn thế nào? - Ảnh 1
Vân Dung chia sẻ loạt ảnh thời trẻ khiến cư dân mạng xuýt xoa vì quá đẹp

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng với loạt ảnh “sắc nước hương trời” của Vân Dung lúc còn trẻ bởi thời điểm này nhan sắc thời trẻ của Táo Y tế quả “không đùa được” khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút với đôi mắt to tròn. Nhiều người phải trầm trồ, bất ngờ trước vẻ ngoài quyến rũ, sành điệu của nữ diễn viên này. Thần thái của Vân Dung cũng được người hâm mộ khen ngợi hết lời.

Từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, 'Táo Y tế' Vân Dung có body chuẩn thế nào? - Ảnh 2
Từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, 'Táo Y tế' Vân Dung có body chuẩn thế nào? - Ảnh 3

Từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, 'Táo Y tế' Vân Dung có body chuẩn thế nào? - Ảnh 4

Nữ diễn viên sở hữu vẻ đẹp cá tính cùng vóc dáng thon gọn, mảnh mai

Không chỉ bất ngờ trước nhan sắc thời trẻ vô cùng ấn tượng của danh hài Vân Dung, ít ai biết rằng Vân Dung đã tham gia cuộc thi nhan sắc và từng lọt vào top 15 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1992. Thế nhưng cơ duyên đưa đẩy đã khiến Vân Dung đam mê và chỉ dành sự tập trung cho sự nghiệp diễn xuất.

Từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, 'Táo Y tế' Vân Dung có body chuẩn thế nào? - Ảnh 5

Từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, 'Táo Y tế' Vân Dung có body chuẩn thế nào? - Ảnh 6

Ít ai biết rằng "Táo Y tế" từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 1992 và lọt top 15

Từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, 'Táo Y tế' Vân Dung có body chuẩn thế nào? - Ảnh 7

Từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, 'Táo Y tế' Vân Dung có body chuẩn thế nào? - Ảnh 8

Sau đó, Vân Dung chuyển hướng sang diễn xuất và đam mê với nghiệp diễn cho tới bây giờ

Phong cách thời trang của nghệ sĩ Vân Dung cũng được đánh giá là có gu ăn mặc sành điệu, lối trang điểm đậm rất hợp mốt khi đó. Sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ, Vân Dung còn nổi bật với vóc dáng mảnh mai, thon gọn với nhiều biểu cảm gương mặt vô cùng ấn tượng. Hiện tại, ở độ tuổi 46 nhưng Vân Dung vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, cùng vóc dáng không kém phần gợi cảm, quyến rũ.

Từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, 'Táo Y tế' Vân Dung có body chuẩn thế nào? - Ảnh 9
Từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, 'Táo Y tế' Vân Dung có body chuẩn thế nào? - Ảnh 10

Từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, 'Táo Y tế' Vân Dung có body chuẩn thế nào? - Ảnh 11

Ở độ tuổi U50 nhưng Vân Dung vẫn giữ được thân hình mảnh mai cùng nhan sắc trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ

Với lối diễn xuất tự nhiên, biến hóa cùng sự hài hước, dí dỏm trong câu từ và nét quyến rũ của nụ cười tươi tắn trên gương mặt thanh thoát, Vân Dung hiện đang là một trong những nữ danh hài đình đám nhất nhì miền Bắc và góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình ăn khách. Dù sở hữu sự nghiệp rực rỡ thăng hoa nhưng cô vô cùng kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ trước truyền thông.

"Táo bà" lần đầu xuất hiện ở Táo quân 2022: Là "tình địch" của Vân Dung, chuyên vai ô-sin

"Táo bà" lần đầu xuất hiện ở Táo quân 2022: Là "tình địch" của Vân Dung, chuyên vai ô-sin

Được biết, chính Vân Dung đã thuyết phục cô "tình địch" này tham gia Táo quân 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   Vân Dung nhan sắc Vân Dung thời trẻ nghệ sĩ hài Vân Dung

TIN MỚI NHẤT

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Cháy dữ dội cửa hàng xe máy ở TP.HCM sau tiếng nổ lớn, lan sang 2 nhà kế bên

Đời sống 51 phút trước
Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 42 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 55 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 1 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 58 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?