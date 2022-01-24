Từng lọt top 15 Hoa hậu Việt Nam, 'Táo Y tế' Vân Dung có body chuẩn thế nào?

Nhiều người không khỏi ngỡ ngàng với loạt ảnh “sắc nước hương trời” của Vân Dung lúc còn trẻ bởi thời điểm này nhan sắc thời trẻ của Táo Y tế quả “không đùa được” khi sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, cuốn hút với đôi mắt to tròn. Nhiều người phải trầm trồ, bất ngờ trước vẻ ngoài quyến rũ, sành điệu của nữ diễn viên này. Thần thái của Vân Dung cũng được người hâm mộ khen ngợi hết lời.

Thời gian gần đây, cùng với việc tham gia vào nhiều dự án phim truyền hình, danh hài Vân Dung cũng chăm chỉ cập nhật và chia sẻ những hình ảnh kỷ niệm thời còn trẻ của mình. Loạt khoảnh khắc này cũng thu hút không ít sự quan tâm, bình luận của đông đảo đồng nghiệp cũng như các khán giả hâm mộ.

Không chỉ bất ngờ trước nhan sắc thời trẻ vô cùng ấn tượng của danh hài Vân Dung, ít ai biết rằng Vân Dung đã tham gia cuộc thi nhan sắc và từng lọt vào top 15 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm 1992. Thế nhưng cơ duyên đưa đẩy đã khiến Vân Dung đam mê và chỉ dành sự tập trung cho sự nghiệp diễn xuất.

Ít ai biết rằng "Táo Y tế" từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 1992 và lọt top 15

Sau đó, Vân Dung chuyển hướng sang diễn xuất và đam mê với nghiệp diễn cho tới bây giờ

Phong cách thời trang của nghệ sĩ Vân Dung cũng được đánh giá là có gu ăn mặc sành điệu, lối trang điểm đậm rất hợp mốt khi đó. Sở hữu chiều cao đáng ngưỡng mộ, Vân Dung còn nổi bật với vóc dáng mảnh mai, thon gọn với nhiều biểu cảm gương mặt vô cùng ấn tượng. Hiện tại, ở độ tuổi 46 nhưng Vân Dung vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung, cùng vóc dáng không kém phần gợi cảm, quyến rũ.

Ở độ tuổi U50 nhưng Vân Dung vẫn giữ được thân hình mảnh mai cùng nhan sắc trẻ đẹp đáng ngưỡng mộ

Với lối diễn xuất tự nhiên, biến hóa cùng sự hài hước, dí dỏm trong câu từ và nét quyến rũ của nụ cười tươi tắn trên gương mặt thanh thoát, Vân Dung hiện đang là một trong những nữ danh hài đình đám nhất nhì miền Bắc và góp mặt trong nhiều dự án phim truyền hình ăn khách. Dù sở hữu sự nghiệp rực rỡ thăng hoa nhưng cô vô cùng kín tiếng về đời tư và hiếm khi chia sẻ trước truyền thông.