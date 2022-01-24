Tình trẻ kém 12 tuổi liên tục bị soi phản ứng "không thiết tha" với Lệ Quyên, lúc nào cũng chăm chăm điện thoại mặc kệ chị đẹp

Lâm Bảo Châu mới đây tiếp tục bị soi phản ứng khi ngồi cạnh Lệ Quyên, trước thái độ không mấy mặn mà, thiết tha của anh chàng, nhiều netizen tiếp tục đặt ra nghi vấn về mối tình "chị - em" của cặp đôi.

Mới đây, trên TikTok tiếp tục lan truyền đoạn clip gây tranh cãi giữa Lệ Quyên và tình trẻ kém 12 tuổi. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc Lệ Quyên và tình trẻ Lâm Bảo Châu ngồi cạnh nhau chung khung hình. Trong khi Lệ Quyên tự tin tạo dáng "cực bạo" với cốc kem dừa trên tay khi liên tục liếm môi rồi nhìn vào cốc kem dừa và tạo dáng thì Lâm Bảo Châu lại có phản ứng khá lạnh nhạt với bạn gái. Theo đó, cộng đồng mạng tiếp tục đổ dồn sự chú ý vào phản ứng của tình trẻ Lâm Bảo Châu khi Lệ Quyên làm hành động này. Lâm Bảo Châu chỉ nhìn lướt sang một cách nhanh chóng rồi lại quay vào chăm chú với chiếc điện thoại trên tay.

Không ít netizen bình luận dưới đoạn clip và cho rằng, có vẻ như tình trẻ của Lệ Quyên chẳng mấy mặn mà, thiết tha với bạn gái. Đây cũng không phải lần đầu, Lâm Bảo Châu bị soi có hành động hời hợt khi đi chơi chung với Lệ Quyên. Trước đó, khi cả hai đi chơi cùng nhau, Lâm Bảo Châu cũng bị chú ý vì luôn chăm chú ngồi xem điện thoại, để mặc Lệ Quyên ngồi bên cạnh. Tiếp đó, trong một buổi biểu diễn của Lệ Quyên, Lâm Bảo Châu tiếp tục gây chú ý với thái độ thờ ơ, không mấy quan tâm đến nữ ca sĩ đang trình diễn trên sân khấu. Trong đoạn clip, anh chàng chỉ chăm chú nhìn điện thoại, không theo dõi Lệ Quyên. Nhiều người cho rằng, cặp đôi chỉ đang diễn cảnh tình cảm trước khán giả.

Ngay sau đó, Lệ Quyên đã cũng có động thái "minh oan" cho tình trẻ, thế nhưng, thái độ hời hợt của Lâm Bảo Châu với Lệ Quyên vẫn liên tục được netizen soi ra sau đó. Lệ Quyên - Lâm Bảo Châu dính tin đồn hẹn hò từ ngay sau khi nữ ca sĩ công khai việc ly hôn chồng đại gia. Dù phải nhận không ít lời chê bai, thậm chí còn bị nhiều cư dân mạng so sánh cả 2 như mẹ con vì mối tình lệch tuổi, thế nhưng, cả 2 không mấy để tâm và đến nay vẫn luôn hạnh phúc với “nửa kia” của mình. Từ ngày công khai, cặp đôi rất thoải mái chia sẻ những khoảnh khắc lãng mạn và tình tứ bên nhau.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tinh-tre-kem-12-tuoi-lien-tuc-bi-soi-phan-ung-khong-thiet-tha-voi-le-quyen-luc-nao-cung-cham-cham-dien-thoai-mac-ke-chi-dep-447692.html