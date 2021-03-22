Sau khi phát hiện bản thân mắc phải căn bệnh ung thư quái ác, MC Diễm My đã vô cùng suy sụp và từng có ý nghĩ muốn từ bỏ tất cả.

Vũ Diễm My được nhiều khán giả biết đến với vai trò MC của "Bản tin thời tiết nông vụ" trên kênh VTC14 - Đài truyền hình VTC. Cô gây ấn tượng với gương mặt xinh đẹp và lối dẫn gần gũi tự nhiên.

Vũ Diễm My - cô MC xinh đẹp của Đài truyền hình VTC - Ảnh: FB

Thế nhưng, khi đang ở độ tuổi sung sức và tràn trề nhựa sống nhất, MC Diễm My phát hiện cô mắc bệnh ung thư ngay sau lễ dạm ngõ. Thời điểm đó, cô gái trẻ không tránh khỏi sự tuyệt vọng và suy sụp khi mọi ước mơ, kế hoạch tương lai đều đang dang dở.

Để giành lại sự sống, Diễm My đã phải trải qua những đợt điều trị hóa chất đầy đau đớn khiến cơ thể và tinh thần đều “xuống dốc”. Thậm chí, nữ MC còn nghĩ đến việc giải thoát.

Nữ MC kiên cường chiến đấu với bệnh tật - Ảnh: FB

Chia sẻ với Pháp luật và Bạn đọc, Diễm My cho biết: “Từ một cô gái khỏe mạnh chưa từng ốm đau ngày nào, tôi thậm chí phải ngồi xe lăn và thở bằng bình oxy. Sau cuộc phẫu thuật, tôi phải điều trị hóa chất nhiều ngày trong sự đau đớn... Tác dụng phụ của hóa chất khiến cả cơ thể lẫn tinh thần tôi rã rời. Đã có lúc quá mệt mỏi, tôi xin được giải thoát”.

Hình ảnh hiện tại của Diễm My - Ảnh: FB

Tuy nhiên, nhờ sự động viên, hỗ trợ từ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp mà Diễm My đã đủ mạnh mẽ, kiên cường chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác. Sau 6 đợt hóa trị và 3 lần xạ trị, cô đã giành phần thắng: “Đến nay, tôi cũng đã hoàn thành xong 6 đợt hoá trị, 3 lần xạ trị và chính thức chiến thắng ung thư - trái ngọt mà tôi phải sống dở chết dở để chạm đến”.

Hiếm hoi khoe ảnh thuở nhỏ, Cường Đô La khiến CĐM thích thú vì con gái Suchin ‘sao y bản chính’ Bài đăng so sánh ảnh thuở nhỏ của Cường Đô La và con gái Suchin nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-dam-ngo-mc-diem-my-dau-don-phat-hien-bi-ung-thu-tung-muon-giai-thoat-vi-qua-met-moi-399416.html