Hiếm hoi khoe ảnh thuở nhỏ, Cường Đô La khiến CĐM thích thú vì con gái Suchin ‘sao y bản chính’

Hậu trường 22/03/2021 10:44

Bài đăng so sánh ảnh thuở nhỏ của Cường Đô La và con gái Suchin nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cư dân mạng.

Từ sau khi ái nữ chào đời, Cường Đô La dần trở thành ông bố cuồng con số 1 showbiz Việt. Ông xã Đàm Thu Trang không ngại chi tiền khủng mua đồ hiệu cho ái nữ, bỏ cả hội chơi xe hơn 10 năm chỉ để toàn tâm làm bố bỉm sữa.

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Cường Đô La và Đàm Thu Trang hạnh phúc đón con gái chào đời - Ảnh: FB
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Nam doanh nhân chẳng tiếc tiền mua hàng hiệu cho ái nữ - Ảnh: FB

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp hình ảnh Cường Đô La vui đùa, chăm sóc công chúa nhỏ. Thậm chí, Đàm Thu Trang từng phải than thở rằng bản thân là “người thừa của dòng họ” vì bị ông xã bỏ bê.

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Cường Đô La quả thực là ông bố cuồng con nhất nhì Vbiz - Ảnh: FB 

Mới đây, Cường Đô La bất ngờ gây chú ý khi đăng tải ảnh thuở nhỏ của mình và Suchin lên trang Facebook cá nhân. Theo đó, đại gia phố núi hào hứng chia sẻ: “Ba và Suchin. Phiên bản ngày ấy và bây giờ”.

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Bài đăng gây chú ý của Cường Đô La - Ảnh: FB
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Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: FB

Qua khoảnh khắc đăng tải, Suchin được nhận xét giống bố y đúc, nhất là phần mũi và khuôn miệng. Dưới bài đăng, cư dân mạng không giấu được sự thích thú: “Giống dữ vậy Cường, chốt lời rồi nghen”, “Đúc y khuôn ông em!”, “Cái miệng y chang à”, “Khuôn mặt cha con giống nhau như đúc luôn”, “Rồi nhé, mẹ Trang hết tìm đường nét nào nữa nhá”, “Được nhìn thấy lại mình lúc nhỏ ha”, “Cường đúc giỏi quá, giống nhau y chang, chúc bé luôn mạnh khỏe”…

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