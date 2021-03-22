Hiếm hoi khoe ảnh thuở nhỏ, Cường Đô La khiến CĐM thích thú vì con gái Suchin ‘sao y bản chính’

Từ sau khi ái nữ chào đời, Cường Đô La dần trở thành ông bố cuồng con số 1 showbiz Việt. Ông xã Đàm Thu Trang không ngại chi tiền khủng mua đồ hiệu cho ái nữ, bỏ cả hội chơi xe hơn 10 năm chỉ để toàn tâm làm bố bỉm sữa.

Cường Đô La và Đàm Thu Trang hạnh phúc đón con gái chào đời - Ảnh: FB

Nam doanh nhân chẳng tiếc tiền mua hàng hiệu cho ái nữ - Ảnh: FB

Trên mạng xã hội, không khó để bắt gặp hình ảnh Cường Đô La vui đùa, chăm sóc công chúa nhỏ. Thậm chí, Đàm Thu Trang từng phải than thở rằng bản thân là “người thừa của dòng họ” vì bị ông xã bỏ bê.