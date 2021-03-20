Sống lang thang ở Mỹ, ca sĩ Kim Ngân bị du côn xịt keo xịt gián lên tóc, cướp hết tiền

Hậu trường 20/03/2021 20:16

Trong đoạn clip mới nhất được Thúy Nga chia sẻ trên kênh Youtube riêng, ca sĩ Kim Ngân đã có những bộc bạch về cuộc sống lang thang tại Mỹ.

Ca sĩ Kim Ngân sinh năm 1963, bà từng là ca sĩ nổi tiếng ở hải ngoại thập niên 80. Thời điểm đó, bà sở hữu nhan sắc xinh đẹp, thân hình quyến rũ cùng giọng hát nội lực khiến bao người mê đắm. Tuy nhiên, cuối thập niên 1980, Kim Ngân ly hôn chồng, sự nghiệp của bà tụt dốc không phanh. Hiện tại, Kim Ngân đang sống lang thang ở Mỹ và trạng thái tinh thần cũng không được ổn định.

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Kim Ngân thời trẻ - Ảnh: Internet

Mới đây, trong đoạn clip đăng tải trên kênh Youtube của danh hài Thúy Nga, Kim Ngân đã có những chia sẻ về cuộc sống lang thang của mình.

Cụ thể, Thúy Nga đã gặp và đưa đàn chị đi gội đầu tại một tiệm salon. Tuy nhiên, vì tóc của Kim Ngân rất bết nên chủ tiệm phải vừa cắt vừa gội rất nhiều lần. Ban đầu, Kim Ngân không đồng ý cho cắt tóc. Tuy nhiên, chủ quán vẫn kiên trì và cuối cùng cũng cắt được hết chỗ tóc bị rối cho bà.

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Thúy Nga đưa đàn chị đi gội đầu, làm móng - Ảnh: Youtube

Tiết lộ về mái tóc của mình, nữ danh ca một thời cho biết: “Tôi bị bọn du côn, du đãng ngoài đường lấy đồ xịt gián xịt hết lên đầu. Chúng còn cướp hết tiền của tôi. Tôi nằm ngủ trưa ngoài công viên, chúng lấy trộm bóp của tôi để móc hết tiền.

Chỗ tiền đó là tiền lương tôi đi làm có được. Tôi đi bán bắp, chè chuối cho mọi người để có tiền ăn cơm hàng tháng”.

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Thúy Nga lau tóc cho Kim Ngân - Ảnh: Youtube

Câu chuyện của Kim Ngân khiến nhiều người không khỏi xót xa. Cuối clip, sau khi Kim Ngân gội xong đầu và cắt nhuộm hoàn chỉnh, Thúy Nga vui mừng ra lau đầu cho Kim Ngân và nói: “Nay rủ được chị Kim Ngân gội đầu đúng là một kỳ tích”.

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