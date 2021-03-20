Chăm đăng ảnh con gái Suchin còn Subeo lại chẳng thấy đâu, Cường Đô La tiết lộ lý do khiến dân mạng gật gù

Lâu lắm không đăng ảnh quý tử Subeo lên trang cá nhân, doanh nhân phố núi Cường Đô La lên tiếng giải thích khi cư dân mạng thắc mắc.
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Sau khi đón con gái Suchin chào đời, Cường Đô La nhanh chóng gia nhập "hội những ông bố cuồng con" của showbiz Việt. Trên mạng xã hội, doanh nhân phố núi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đáng yêu của tiểu công chúa đến người hâm mộ. Bên cạnh đó, cũng không khó để bắt gặp hình ảnh ông bố bỉm sữa vui đùa cùng ái nữ.
Thậm chí khoảng thời gian gần đây, nhiều người phát hiện ra ái nữ Suchin đã hoàn toàn chiếm sóng trên Facebook của Cường Đô La và lâu lắm rồi không thấy nam doanh nhân đăng ảnh con trai cưng Subeo.
Cụ thể, mới đây, một cư dân mạng đã để lại bình luận dưới bức ảnh Cường Đô La đèo Suchin bằng siêu xe đi dạo phố cuối tuần: "Sao không cho Subeo lên sóng với anh Cường". Ngay lập tức, bình luận này đã bị một số khán giả nhận xét là kém duyên.
Thế nhưng, ông xã Đàm Thu Trang lại tỏ ra khá thoải mái trước vấn đề này và không ngại giải đáp thắc mắc của netizen về chuyện đăng ảnh Subeo: "Anh Subeo giờ lớn rồi, mỗi lần đăng ảnh Subeo thì phải hỏi ý kiến bạn ấy em ạ".
Theo chia sẻ của doanh nhân phố núi, Subeo đã lớn và Cường Đô La tôn trọng quyền riêng tư của con. Lời lý giải của Cường Đô La được các bậc phụ huynh đồng cảm.