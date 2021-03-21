Tử vi thứ Hai ngày 22/3/2021 của 12 con giáp: Tuổi Sửu bị tiểu nhân hãm hại, tuổi Dậu thời tới cản không nổi

Tử vi thứ Hai ngày 22/3/2021 của 12 con giáp dự báo trước những việc có thể xảy ra với mình trong thời điểm này để bạn dễ đề phòng, giải quyết.

Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Tý trong thời gian qua đều đang đúng hướng. Về phương diện tình cảm, gia đạo yên ổn, mọi hiểu lầm đều được hóa giải. Con giáp này nên dành thời gian cho gia đình của mình nhiều hơn.

Đường tài lộc của tuổi Tý vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn.

Đường tài lộc của tuổi Tý vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 22/3/2021 của Sửu

Tuổi Sửu làm việc rất siêng năng và chăm chỉ, cũng nhận được nhiều sự hỗ trợ trong công việc. Song vẫn có những kẻ xấu đang ganh ghét, đố kị muốn hãm hại. Không ai có thể làm hài lòng tất cả mọi người, vì vậy bản thân tuổi Sửu chỉ nên tập trung làm nhiệm vụ của mình thật tốt.

Mặc dù đã cố gắng tránh những chuyện thị phi nhưng tuổi Sửu vẫn bị vướng vào một vài rắc rối không đáng có. Điều mà bạn cần làm lúc này là giữ được sự bình tĩnh, chớ nên cả giận mất khôn ảnh hưởng đến uy tín của mình. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi, những tiếng xấu mà bạn bị gán ghép sẽ sớm bị nhìn ra là hoàn toàn không có thực.

Tử vi thứ Hai ngày 22/3/2021 của Dần

Bạn là người có năng lực nhưng bạn không nên quá tự cao bản thân nhất là trong ngày này. Trong công việc hãy phải biết đến cả sự khiêm tốn, mình giỏi nhưng cũng có người khác giỏi hơn, hãy biết lắng nghe và học hỏi bạn nhé.

Chuyện tình yêu trong ngày hôm nay không như ý làm bạn buồn và khó tập trung công việc. Dẫu biết tình cảm là quan trọng nhưng đừng để tâm trạng chán nản mệt mỏi làm ảnh hưởng tới sự nghiệp chính mình.

Tử vi thứ Hai ngày 22/3/2021 của Mão

Bạn có thể được quý nhân phù trợ. Tuổi Mão không phải tốn quá nhiều công sức vào công việc nhưng vẫn đạt được hiệu quả cao. Tài chính rủng rỉnh làm bạn cảm thấy lâng lâng suốt cả ngày.

Tình yêu hôm nay có lẽ chưa kịp đến đối với tuổi Mão cũng không phải là vấn đề lớn. Bạn đang có rất nhiều bạn bè xung quanh, yêu đương là chuyện tương lai, giờ không có gì phải vội cả.

Bạn có thể được quý nhân phù trợ - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 22/3/2021 của Thìn

Nhiều sự việc xảy ra có thể khiến bạn cảm thấy bị phân tán. Cố gắng làm từng việc một. Trí tưởng tượng của bạn phát huy rất tốt. Hôm nay có nguy cơ tính khí bạn quá thất thường hoặc quá nhạy cảm. Đừng để tâm đến nhận xét thiếu suy nghĩ của người khác.

Tử vi thứ Hai ngày 22/3/2021 của Tỵ

Đường tài lộc của Tuổi Tỵ vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, vì thế mà con giáp này không có quá nhiều thứ cần phải suy tư. Tuy nhiên bản mệnh đừng có chủ quan mà tiêu xài vô độ vì sau đó lúc hối hận thì cũng đã muộn. Vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ nhờ cát tính nâng đỡ. Những quyết định của tuổi Tỵ trong thời gian qua đều đang đúng hướng.

Tử vi thứ Hai ngày 22/3/2021 của Ngọ

Mọi người đánh giá cao sự quan tâm của bạn đối với người khác. Đây là một ngày tuyệt vời để đến thăm với bạn bè hoặc gia đình. Nếu bạn cảm thấy mình làm sai, hãy dừng lại và chờ cơ hội để giải thích rõ ràng. Nhìn vào tất cả những gì bạn đang làm. Bạn có quyền được hãnh diện về sự tiến bộ của mình.

Tử vi thứ Hai ngày 22/3/2021 của Mùi

Đường tài lộc của tuổi Mùi tương đối ổn định. Con giáp này có khá nhiều cơ hội để kiếm tiền, nếu tích cực, tập trung và dồn hết tâm trí thì việc làm ăn sẽ có thu nhập khả quan hơn, vì vậy tuổi Mùi cần chăm chỉ hơn, không nên dấn sâu vào các cuộc tranh đấu hay cãi vã làm gì để mang bực tức và muộn phiền vào người rồi lại mất đi cơ hội tốt.

Đường tài lộc của tuổi Mùi tương đối ổn định - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 22/3/2021 của Thân

Đây là thời điểm thích hợp để bắt tay vào bất kỳ dự án sáng tạo nào mà bạn ấp ủ. Bạn có thể tỏa sáng trong các hoạt động cộng đồng. Với sự khéo léo và kiềm chế kiêu ngạo, bạn sẽ rất rộng lượng với người khác. Bạn càng hòa nhập với mọi người, bạn sẽ càng hạnh phúc.

Tử vi thứ Hai ngày 22/3/2021 của Dậu

Vận trình của tuổi Dậu ở thế tam hợp nên đường tài lộc vượng phát, tiền bạc thu về tay không ít. Nếu bản mệnh đang theo nghiệp kinh doanh buôn bán thì hôm nay sẽ là ngày bội thu, hàng hóa bán chạy tấp nập, lợi nhuận và doanh thu tăng cao.

Hôm nay cũng là ngày tốt để tuổi Dậu mở rộng quy mô kinh doanh hay khởi công, khai trương. Cát khí vượng ngày mới này sẽ giúp tỷ lệ thành công cao hơn. Bởi vậy, nếu có kế hoạch bạn hãy tiến hành, nhưng hãy chắc chắn kế hoạch đã được chuẩn bị kỹ.

Tử vi thứ Hai ngày 22/3/2021 của Tuất

Có những tín hiệu cho thấy tuổi Tuất sẽ gặp một vài rắc rối nhỏ trong công việc nhưng không quá nghiêm trọng. Con giáp này sẽ sớm vượt qua được nếu biết tập trung cao độ, thể hiện khả năng của mình ở mức tối đa nhất. Nhiệm vụ càng khó thì càng đòi hỏi trình độ phải cao và tất nhiên là phần thưởng khi hoàn thành cũng cực kỳ xứng đáng.

Tuổi Tuất hãy thật tỉ mỉ và thận trọng - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi thứ Hai ngày 22/3/2021 của Hợi

Đây là một ngày mà bạn có thể cảm thấy tập trung và mạnh mẽ hơn. Sự tự tin giúp bạn làm việc hiệu quả hơn và làm cho cuộc sống thú vị hơn. Hãy bớt lo lắng về sự phản đối của người khác. Có nhiều người nhỏ nhen và ác ý. Hãy tin tưởng vào khả năng của mình và chịu trách nhiệm về những lựa chọn của mình.

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