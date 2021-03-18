Những con giáp khổ tận cam lai, phất lên như diều gặp gió sau tuổi 35

Tâm linh - Tử vi 18/03/2021 17:28

Theo tử vi, những con giáp may mắn này sẽ sớm vượt qua giai đoạn khó khăn, nhận được phúc lộc trời ban, thăng quan tiến chức sau tuổi 35.

Tuổi Tý 

Tuổi Tý là con giáp may mắn hơn người, sau tuổi 35 công việc cực kì ổn định. Người tuổi Tý thường có tính cách phóng khoáng, vui vẻ, thoải mái, đi ra ngoài luôn tạo dựng được các mối quan hệ tốt. Nhờ vậy mà cơ hội đến trong tầm tay. Công việc kinh doanh cực kì thành công trong thời gian này. Có người cùng bạn hùn vốn, mang lại món hời lớn. Ai làm công việc kinh doanh còn vô cùng phất, các mối làm ăn lớn cứ dần đến khiến bạn có được món hời khổng lồ, giàu nhanh chóng.

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Tuổi Tý là con giáp may mắn hơn người - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tuổi Dần thông minh lanh lợi, làm việc gì cũng phải tính toán kĩ càng. Tuy nhiên quá thẳng tính khiến tuổi Dần khi còn trẻ không được lòng mọi người. Bạn hay góp ý thẳng thắn làm nhiều người mất lòng. Dù nỗ lực cũng bị người khác ghen ghét, đố kị. Nhưng Dần sớm học được cách gạt bỏ mọi chuyện ngoài tai, chỉ biết làm việc và cố gắng vậy nên công thành danh toại, sớm có được tiền đồ.

Ngoài tuổi 35, con giáp này giàu có bất ngờ, tiền bạc đầy túi, thăng quan tiến chức lại còn có được chức to. Sự nghiệp từ đó cứ thuận đà thăng tiến, ai cũng phải nể trọng.

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Ngoài tuổi 35, con giáp này giàu có bất ngờ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ là người xông xáo, luôn muốn nỗ lực hết mình trong công việc. Việc nhỏ việc lớn con giáp này đều không quản ngại. Vậy nên lúc trẻ vất vả bao nhiêu thì khi lớn thành công bấy nhiêu.

Sau tuổi 35, Ngọ có cơ hội thăng quan tiến chức đặc biệt tuổi Ngọ là nữ. Bản thân con giáp này khi đã ổn định gia đình sẽ cố gắng phấn đấu cho sự nghiệp. Sự thông minh giúp họ có được vị trí chủ chốt trong công ty, được cấp trên vô cùng ưu ái. Tiền bạc từ đó cũng vào túi ầm ầm. 

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Ngọ có cơ hội thăng quan tiến chức đặc biệt tuổi Ngọ là nữ - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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