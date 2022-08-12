Vợ Xuân Bắc gây tranh cãi khi có phát ngôn “đụng chạm” trong ngày Lễ Vu Lan: “Quanh năm báo hại, rằm tháng 7 lên Facebook báo hiếu”

Hậu trường 12/08/2022 15:25

Không hài lòng với việc kể lể, tri ân bố mẹ qua Facebook nhân dịp Vu lan báo hiếu. Vợ nghệ sĩ Xuân Bắc đăng tải dòng dòng trạng bày tỏ quan điểm thái độ khá gắt gao.

Cứ đến ngày Lễ Vu Lan nhiều người lại tưởng nhớ đến công ơn của đấng sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ, tổ tiên bởi lẽ bởi lẽ "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ. Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha". Ngoài việc chuẩn bị những mâm cơm tươm tất, nhiều người còn dành những lời nhắn gửi đến mẹ cha trong ngày này lên mạng xã hội.

Vợ Xuân Bắc gây tranh cãi khi có phát ngôn “đụng chạm” trong ngày Lễ Vu Lan: “Quanh năm báo hại, rằm tháng 7 lên Facebook báo hiếu” - Ảnh 1
Dòng trạng thái gây tranh cãi của bà xã Xuân Bắc. (Ảnh minh họa: Internet)

Vợ Xuân Bắc gây tranh cãi khi có phát ngôn “đụng chạm” trong ngày Lễ Vu Lan: “Quanh năm báo hại, rằm tháng 7 lên Facebook báo hiếu” - Ảnh 2

Tuy nhiên, trái ngược với nhiều người bà xã Xuân Bắc – Hồng Nhung có nhiều chia sẻ gây chú ý trong ngày báo hiếu, theo đó cô bày tỏ sự không hài lòng với việc kể lể, tri ân bố mẹ qua Facebook. Cụ thể, Hồng Nhung viết:

"Ớ, thế Vu Lan mới báo hiếu à?", "Quanh năm báo hại, rằm tháng 7 lên Facebook báo hiếu", "Hết tu online rồi lại đến báo hiếu online. Đến khổ, ban thờ hoành tráng linh đình, bố còn sống đến thăm ngồi co rúm dưới nhà chả ai hỏi một câu, chả mời cốc nước, lại lủi thủi đi về. Haiz..."

Vợ Xuân Bắc gây tranh cãi khi có phát ngôn “đụng chạm” trong ngày Lễ Vu Lan: “Quanh năm báo hại, rằm tháng 7 lên Facebook báo hiếu” - Ảnh 3
Thái độ gắt gao trước việc kể lể, tri ân bố mẹ qua Facebook của nhiều người. (Ảnh minh họa: Internet)

 

Vợ Xuân Bắc gây tranh cãi khi có phát ngôn “đụng chạm” trong ngày Lễ Vu Lan: “Quanh năm báo hại, rằm tháng 7 lên Facebook báo hiếu” - Ảnh 4
Nhiều quan điểm của bà xã Xuân Bắc gây đụng chạm. (Ảnh minh họa: Internet)

 Dù nói không sai nhưng quan điểm của bà xã Xuân Bắc lại xoáy vào một bộ phận nhỏ trong xã hội. Khác với tính cách lầy lội, hài hước của chồng, vợ Xuân Bắc Nguyễn Hồng Nhung được nhận xét là khá nóng tính và nghiêm khắc.

Vợ Xuân Bắc gây tranh cãi khi có phát ngôn “đụng chạm” trong ngày Lễ Vu Lan: “Quanh năm báo hại, rằm tháng 7 lên Facebook báo hiếu” - Ảnh 5
Vợ chồng Xuân Bắc - Hồng Nhung. (Ảnh minh họa: Internet)

 Vợ Xuân Bắc gây tranh cãi khi có phát ngôn “đụng chạm” trong ngày Lễ Vu Lan: “Quanh năm báo hại, rằm tháng 7 lên Facebook báo hiếu” - Ảnh 6

Chính bởi tính cách có phần nóng nảy nên không ít lần Hồng Nhung vướng vào những vụ lùm xùm không đáng có khiến cộng đồng mạng ngán ngẩm. Cụ thể, cô thường xuyên bày tỏ những quan điểm cá nhân của mình khi thấy một vấn đề nào đó và không cũng gặp thị phi từ chính phát ngôn của mình.

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Bà xã Xuân Bắc gây tranh cãi với quan điểm bà bầu không nên đòi hỏi 'cao lương mỹ vị'

Tuy không hoạt động trong Vbiz nhưng những chia sẻ trên mạng xã ohoji của vợ Xuân Bắc - chị Hồng Nhung luôn thu hút sự quan tâm của dư luận.

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