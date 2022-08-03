Tuy không hoạt động trong Vbiz nhưng những chia sẻ trên mạng xã ohoji của vợ Xuân Bắc - chị Hồng Nhung luôn thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bên cạnh sự nghiệp có nhiều dấu ấn với những vai diễn làm nên tên tuổi, NSƯT Xuân Bắc còn có "hậu phương" cực vững chắc là bà xã Hồng Nhung. Tuy nhiên, mới đây, mạng xã hội xôn xao với hình ảnh mâm cơm ở cữ được mẹ chồng chuẩn bị cho con dâu. “Mâm cơm ở cữ của em đây ạ. Mặc dù gia đình chồng kinh tế thuộc dạng khá giả của xóm, ấy vậy mà mẹ chồng nấu cơm cho con dâu thế này đây”, tài khoản Facebook H.A chia sẻ. Theo đó, không giống như tưởng tượng có đầy đủ món mặn, món canh của H.A, bữa cơm mẹ chồng chuẩn bị chỉ gồm 2 quả trứng luộc, một bát mắm và chút cơm trắng, hôm nào may mắn thì mới có chút thịt và canh rau. “Nói thật em nuốt không nổi các chị ạ, cố gắng lắm mới được mỗi 3 muỗng cơm”, nàng dâu trẻ ấm ức với bữa cơm quá đỗi đạm bạc.

Người con dâu thừa nhận không nuốt nổi 3 miếng cơm - Ảnh: Chụp màn hình Trong khi nhiều người tỏ ra đồng cảm và thương xót cho cô nàng vì nhà chồng không tâm lý thì bà xã Xuân Bắc lại có chia sẻ hoàn toàn trái ngược: "Trách cứ mẹ chồng, rồi ra vẻ là tôi đẻ cho họ nhà bà thì bà phải phục vụ tôi. Có mà ăn… Mình có con bạn suốt ngày chia sẻ mâm ăn bà đẻ phải thế này thế kia, ra vẻ mẹ chồng không chăm sóc… Nghĩ bụng, tiên trách kỷ hậu trách nhân". Dòng trạng thái gây tranh cãi của vợ Xuân Bắc - Ảnh: Chụp màn hình Mỗi người có một cách nhìn khác nhau về bữa cơm mẹ chồng chuẩn bị cho nàng dâu nhưng chia sẻ của bà xã Xuân Bắc vẫn khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Dưới phần bình luận, khi người quen bày tỏ sự đồng tình, mẹ Bi Béo cũng khí thế đáp lại: “Sao vẫn có những chị em nghĩ là lúc mình đẻ bà mẹ ck chăm mình thì về già mình chăm lại ý nhỉ. Vô phúc cho nhà Bác quá!”.

Bà xã nam danh hài từng gây tranh cãi về những phát ngôn của mình nhiều lần trước đó - Ảnh: FBNV Tuy nhiên, động thái này của bà xã Xuân Bắc đã vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng mạng, có người bênh vực, đồng tình, nhưng cũng có không ít người phản đối quan điểm này. Đây không phải là lần đầu xảy ra bởi trước đó, bà xã danh hài từng gây tranh cãi về những phát ngôn của mình.

Nghệ sĩ Công Lý rạng rỡ khi hội ngộ Xuân Bắc - Quang Thắng Bộ ba nghệ sĩ "Táo quân" đã có buổi tụ họp vui vẻ tại nhà riêng của Công Lý.

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