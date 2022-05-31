Xuân Bắc đến trễ khiến cả ê-kip phải chờ, Tự Long 'bất lực' làm thơ 'bóc phốt' và phản ứng của cộng đồng mạng

Mới đây, trên trang cá nhân, Tự Long đã có bài viết "than thở" về việc Xuân Bắc đến trễ khiến cộng đồng mạng chú ý.

Mới đây, trên trang cá nhân, NSND Tự Long đã có dịp "bóc phốt" NSƯT Xuân Bắc khiến cộng đồng mạng cười nghiêng ngả. Theo đó, không hiểu vì lý do gì mà Xuân Bắc đã đến trễ trong một buổi ghi hình, khiến cả ekip, trong đó có các em nhỏ phải chờ đợi. Cụ thể, Tự Long đã "than thở" về "tật xấu" của người bạn lâu năm qua cách nói văn thơ đầy hài hước: "Xuân Bắc đang ở nơi đâu. Để cho các cháu chờ lâu thế này".

Bài viết của Tự Long - Ảnh: Chụp màn hình Theo netizen dự đoán, đây có thể là buổi tập, ghi hình chương trình nhân dịp 1/6 mà các nghệ sĩ vẫn thường làm mỗi năm. Tuy nhiên, sự trễ nải của Xuân Bắc khiến Tự Long "bất lực", đăng đàn "vạch trần" trên mạng xã hội. Bình luận bên dưới bài viết - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, Tự Long và Xuân Bắc là cặp đôi không chỉ nổi danh trên sân khấu mà còn là bạn thân ngoài đời thực. Gắn bó với nhau cả trong nghệ thuật lẫn cuộc sống nên hai người rất hiểu nhau. Cũng chính vì thế mà Tự Long không ít lần thẳng tay "bóc phốt tật xấu" này bạn thân. Cụ thể, trong một lần trả lời VnExpress, Tự Long cho biết: "Tôi ví von mình nhịn Xuân Bắc như nhịn cơm sống. Bắc nhiều tật xấu, đặc biệt là hay đến muộn. Tôi vẫn gọi Bắc là "giám đốc nông trường cao su". Tôi làm việc ở Nhà hát Chèo Quân đội, là dân lính nên lúc nào cũng đúng giờ".

Tự Long và Xuân Bắc - Ảnh: Internet Tuy nhiên, anh cũng chia sẻ Xuân Bắc nhiều lần cũng phải "nhịn" anh vì tính anh hay cầu toàn, đôi khi khá bảo thủ. Mỗi lần cãi nhau trong lúc tập, Xuân Bắc hay chủ động làm hòa, bảo "Tao sai rồi, sai rồi, tập tiếp nhé!" là anh nguôi ngoai.

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