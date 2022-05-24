Xuân Bắc quá thâm thúy khi mỉa mai hành động xấu xí của HLV Thái Lan sau đêm chung kết: 'Nói anh ấy QUÁ NHỤC dẫn đến mất kiểm soát hành vi là không phải'

Trên mạng xã hội hiện đang lan truyền những hình ảnh không mấy tốt đẹp của vị thuyền trưởng đội tuyển U23 Thái Lan - ông Mano Polking. Dường như không chấp nhận hiện thực kết quả của đội nhà trước U23 Việt Nam, ông Mano Polking đã có những hành động quá khích, không kiềm được cảm xúc. Trong đó, hình ảnh HLV xứ sở chùa Vàng khi bắt tay lãnh đạo nước chủ nhà đã có cử chỉ không mấy lịch sự, càng khiến dân mạng phẫn nộ.

Lên tiếng về vấn đề này, nghệ sĩ hài Xuân Bắc tỏ ra điềm tĩnh khi nhìn nhận sự việc. Thay vì dùng những lời lẽ quá khích, anh đưa ra lập luận và nhìn nhận cá nhân một cách dí dỏm. Thế nhưng càng đọc bài viết của Xuân Bắc mới thấy độ sâu cay, thâm thúy của nam diễn viên hài khi nói đến trường hợp của HLV Thái Lan . Đưa ra bình luận và phân tích, Xuân Bắc ngầm lên án gay gắt hành động xấu xí của thuyền truyền đội tuyển U23 Thái Lan.

"Không phải là không biết ngoại giao, vì anh ấy mang hai dòng máu thì chắc chắn anh ấy phải được giáo dục, không từ bố thì cũng từ mẹ. Nếu vì lý do nào đó mà anh ấy không được bố mẹ bảo ban thì cũng ít nhất phải từ ông bà hoặc có đôi chút ảnh hưởng văn hóa. Bởi 2 quốc gia văn minh mà anh ấy mang trong người dòng máu. Cho nên chúng ta loại trừ khả năng anh ấy là ĐỒ MẤT DẠY

Thứ 2: Anh ấy từng là cầu thủ và đang là HLV (với cái kiểu này thì nhanh thôi anh ấy cũng được 'từng' là HLV) được cho là chuyên nghiệp thì anh ấy cũng đã hiểu thắng thua trong thể thao là bình thường nên ai đó nói cậu ấy QUÁ NHỤC đến mức mất kiểm soát hành vi là không phải!

Thứ 3: Cậu ấy có đủ tai để nghe, mắt vẫn tinh, mồm vẫn hét chỉ đạo và... nhổ nước bọt nên ai đó nói cậu ấy không nhận biết đươc người bắt tay là lãnh đạo nước chủ nhà là do chứng PHÂN LIỆT GIÁN ĐOẠN TƯ DUY LOÀI NGƯỜI thì không phải!", Xuân Bắc viết.

Xuân Bắc châm biếm sâu cay về hành động không mấy tốt đẹp của HLV Mano Polking. Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới bài viết, nhiều người đồng tình với nam nghệ sĩ hài vì cho rằng HLV Thái Lan đã có hành động không đẹp. Những lời lẽ của Xuân Bắc cũng khiến dân mạng bật cười vì độ sâu cay, thâm thúy.

HLV Mano Polking thất vọng khi vụt mất tấm HCV SEA Games 31. Ảnh: VnExpress

Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã qua đi hơn 2 ngày nhưng dư âm thì vẫn còn. Bên cạnh tấm huy chương vàng của U23 Việt Nam thì hành động của HLV Thái Lan được nhiều người chú ý và bàn luận.

Trong lúc chờ đợi để nhận HCB môn bóng đá nam SEA Games 31, máy quay truyền hình đã lia tới HLV bên phía U23 Thái Lan, Mano Polking. Vị chiến lược gia người Đức mặt không cảm xúc và ném đi chiếc thẻ của mình xuống mặt sân. Sau đó, ông ngồi thụp xuống nhìn U23 Việt Nam ăn mừng.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Mano Polking cho biết: “U23 Việt Nam được chơi chơi sân nhà, được sự ủng hộ của đông đảo gần 40.000 CĐV, đó là không khí rất tuyệt vời của bóng đá, là sức ép lớn với Thái Lan. Hơn nữa, U23 Việt Nam có hơn 3 tháng tập luyện và chuẩn bị cho giải đấu này.

Cầu thủ các bạn có được sử hiểu ý lẫn nhau trong lối chơi. Những đường tấn công từ hành lang cánh của Việt Nam rất nguy hiểm. Hôm nay chúng tôi chơi tốt, nhưng Việt Nam chơi tốt hơn, tận dụng cơ hội tốt và có được bàn thắng. Điều đó đủ để chứng minh Việt Nam là nhà vô địch”.