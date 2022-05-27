Bị Xuân Bắc hỏi trúng câu 'chí mạng' về chuyện tình yêu hậu chia tay, Cát Phượng lập tức có phản ứng thu hút sự chú ý!

Hậu trường 27/05/2022 14:16

Nhận câu hỏi về chuyện tình yêu hậu chia tay, Cát Phượng tỏ vẻ bối rối và nói một câu gây nhiều chú ý.

Vừa qua thông tin diễn viên Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay sau hơn 12 năm gắn bó đã khiến nhiều người không khởi ngỡ ngàng và tiếc nuối cho mối tình đẹp. Theo như chia sẻ của Cát Phượng với truyền thông, cả 2 đã chia tay vào ngày 14/2 năm ngoái nhưng sau 1 năm mới công bố vì sợ ảnh hưởng đến công việc của đối phương. Không chỉ vậy, khi nhắc về tình cũ, nữ diễn viên cũng tỏ ra còn khá bùi ngùi xúc động.

Bị Xuân Bắc hỏi trúng câu 'chí mạng' về chuyện tình yêu hậu chia tay, Cát Phượng lập tức có phản ứng thu hút sự chú ý! - Ảnh 1
Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay vào ngày Valentine năm ngoái - Ảnh: Internet

Mới đây, trong một chương trình lên sóng truyền hình có sự tham gia của Cát Phượng và Diệp Bảo Ngọc với vai trò khách mời. Mở màn, MC Xuân Bắc bất ngờ hỏi khó rằng liệu người yêu có phải là Chân Ái của cuộc đời bạn không?

Trước câu hỏi này, Diệp Bảo Ngọc chia sẻ: "Để tìm được người bạn đời của mình phải trải qua rất nhiều thăng trầm. Với tôi, không quan trọng đích đến như thế nào, quan trọng trên quãng đường mình đi đã có những kỉ niệm gì".

Bị Xuân Bắc hỏi trúng câu 'chí mạng' về chuyện tình yêu hậu chia tay, Cát Phượng lập tức có phản ứng thu hút sự chú ý! - Ảnh 2
Cát Phượng tham gia một chương trình truyền hình có nhắc đến chuyện tình yêu - Ảnh: Cắt từ clip

Riêng phần Cát Phượng, nữ danh hài tỏ ra khá bối rối và khéo léo từ chối câu hỏi này: "Dạ không biết, hiện tại tôi đâu có bạn trai đâu. Hiện tại thì không biết. Hỏi câu khác đi. Nếu mà đang yêu thì hỏi câu này nó vô, còn hiện tại đang ở không nên đừng hỏi câu này".

Thấy đồng nghiệp có vẻ tránh né, Xuân Bắc liền đổi sang câu hỏi khác cho nữ diễn viên Cát Phượng: "Thế nào là hạnh phúc". Cô thẳng thắn đưa ra quan điểm: "Hạnh phúc không phải đi tìm mà hạnh phúc phải chạy theo nó mới có được. Có đau khổ mới là hạnh phúc".

Bị Xuân Bắc hỏi trúng câu 'chí mạng' về chuyện tình yêu hậu chia tay, Cát Phượng lập tức có phản ứng thu hút sự chú ý! - Ảnh 3
Cát Phượng tỏ ra bối rối và khéo léo từ chối câu hỏi của Xuân Bắc về chuyện tình yêu - Ảnh: Cắt từ clip

Đồng thời, cô cho rằng đàn ông dù đúng hay sai thì sau khi phân tích cho người yêu vẫn nên nói lời xin lỗi. Điều này giúp phụ nữ cảm thấy được trân trọng, không đặt nặng chuyện đúng sai mà đó là cảm xúc, sự quan tâm tinh tế. Lời chia sẻ chân thành của Cát Phượng khiến khán giả trường quay phải "gật gù" tâm đắc.

Thì ra Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn chia tay đã được Lê Hoàng 'tiên tri' từ trước? CĐM giật mình 'Anh Hoàng nói quá đúng...Tuấn nói mà có làm được không?'

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Một đoạn clip được đào lại trên mạng xã hội được cho là 'lời tiên tri' của Lê Hoàng về việc chia tay của Cát Phượng và Kiều Minh Tuấn.

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