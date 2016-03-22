Vợ Trần Lập gầy sọp đi sau khi chồng mất

Hậu trường 22/03/2016 07:54

Nhìn gương mặt hốc hác của chị Hoa sau khi anh Trần Lập qua đời khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Sáng  ngày 21/3, vợ Trần Lập cùng con gái và đông đảo bạn bè, nghệ sĩ đã tới phòng thu của ca sĩ Minh Quân để thu âm ca khúc "Đường tới ngày vinh quang".

Được biết, MV "Đường đến ngày vinh quang", do MC Quang Minh và ca sĩ Minh Quân lên ý tưởng, được thực hiện để tưởng nhớ thủ lĩnh nhóm Bức Tường - Trần Lập, trước khi anh lên đường cho chuyến đi rất dài...

Vo con Tran Lap nam tay hat 'Duong den ngay vinh quang' hinh anh

Trong buổi thu âm tại nhà ca sĩ Minh Quân, chị Ngô Thị Mai Hoa và con gái đã tới thu âm ca khúc của chồng. Hai mẹ con có mặt ở phòng thu khá sớm. Khoảnh khắc họ nắm tay nhau cùng hát vang những giai điệu quen thuộc của ca khúc "Đường tới ngày vinh quang" khiến mọi người đều xúc động.

Với gương mặt đượm buồn, đôi mắt đỏ hoe, chị Hoa đã gầy đi rất nhiều sau khi anh Trần Lập mất. Nhìn ảnh này mọi người càng xót xa và khâm phục ý trí kiên cường của chị hơn.

Chị Hoa nắm chặt tay con gái trong phòng thu

Cùng với vợ và con gái nhạc sĩ Trần Lập còn có rất nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng khác cũng có mặt để thu âm như: MC Anh Tuấn, MC Phan Anh, BTV Quang Minh, ca sĩ Phương Thanh... Ca khúc "Đường tới ngày vinh quang" là một trong những sáng tác thành công nhất của Trần Lập. Ca khúc này đã "truyền lửa" và tiếp thêm sức mạnh cho nhiều thế hể trẻ của Việt Nam.

Sau buổi thu âm dành cho gia đình và giới nghệ sĩ, từ 12h đến 15h ngày 22/3, khán giả yêu mến Trần Lập có thể tham gia ghi hình cho MV Đường đến ngày vinh quang tại SVĐ Nhà thi đấu Tây Hồ (Hà Nội).

MC Phan Anh, MC Anh Tuấn, MC Quang Minh

Ca sĩ Phương Thanh cũng có mặt để thu âm nhạc phẩm này

 

Nhạc sĩ Tú Dưa, ca sĩ Tô Minh Thắng

 

 

Nhóm Oplus

 

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Từ khóa:   Trần Lập

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