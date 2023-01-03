Võ Thành Tâm của 'Lật Mặt': Sang Mỹ định cư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chật vật nhiều nghề đến trở thành ông chủ quán trà sữa, sẵn sàng về nước đóng phim nếu có vai diễn thích hợp

Hậu trường 03/01/2023 08:33

Võ Thành Tâm cũng từng là nam diễn viên quen mặt trên truyền hình và từng sánh vai với nhiều ngọc nữ như Minh Hằng, Ngô Thanh Vân, Đinh Ngọc Diệp. Bẵng đi một thời gian, người hâm mộ không khỏi nuối tiếc khi nghe tin anh sang Mỹ sinh sống và làm việc, rời xa phim ảnh.

Võ Thành Tâm cũng từng là nam diễn viên quen mặt trên truyền hình và từng sánh vai với nhiều ngọc nữ như Minh Hằng, Ngô Thanh Vân, Đinh Ngọc Diệp. Bẵng đi một thời gian, người hâm mộ không khỏi nuối tiếc khi nghe tin anh sang Mỹ sinh sống và làm việc, rời xa phim ảnh.

Võ Thành Tâm của 'Lật Mặt': Sang Mỹ định cư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chật vật nhiều nghề đến trở thành ông chủ quán trà sữa, sẵn sàng về nước đóng phim nếu có vai diễn thích hợp - Ảnh 1
Võ Thành Tâm là nam diễn viên quen mặt trên truyền hình, người hâm mộ không khỏi nuối tiếc khi nghe tin anh sang Mỹ sinh sống và làm việc, rời xa phim ảnh -  Ảnh: Internet

Năm 2021, Võ Thành Tâm gây sốt khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Lật Mặt 5: 48H do Lý Hải làm đạo diễn. Nam diễn viên đã có màn hóa thân đầy xuất sắc vào nhân vật và mang đến những cảnh hành động chân thật, đẹp mắt. Kết quả là bộ phim này đã đạt được doanh thu hơn 150 tỷ đồng chỉ sau 2 tuần công chiếu. Theo báo Zing.vn, nam diễn viên nói: "Thời gian sang Mỹ làm việc, tôi rất nhớ nghề. Nhận được lời mời của anh Lý Hải, tôi mừng lắm, vội vã sắp xếp công việc để về nước".

Võ Thành Tâm của 'Lật Mặt': Sang Mỹ định cư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chật vật nhiều nghề đến trở thành ông chủ quán trà sữa, sẵn sàng về nước đóng phim nếu có vai diễn thích hợp - Ảnh 2

Võ Thành Tâm của 'Lật Mặt': Sang Mỹ định cư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chật vật nhiều nghề đến trở thành ông chủ quán trà sữa, sẵn sàng về nước đóng phim nếu có vai diễn thích hợp - Ảnh 3
Võ Thành Tâm gây sốt khi đảm nhận vai chính trong phim điện ảnh Lật Mặt 5: 48H do Lý Hải làm đạo diễn - Ảnh: Internet

Dù phim thành công rực rỡ nhưng Võ Thành Tâm vẫn lựa chọn cuộc sống yên bình và trở về Mỹ tiếp tục công việc kinh doanh với người thân. Hiện tại, nam diễn viên đã mở quán trà sữa ở xứ cờ hoa và lên chức ông chủ. Công việc kinh doanh thuận lợi nên Võ Thành Tâm thoải mái tận hưởng cuộc sống ở Mỹ. Tuy nhiên, anh vẫn luôn sống giản dị, tiêu xài tiết kiệm, không phung phí. Đặc biệt, nam diễn viên hoàn toàn "nói không" với những món hàng hiệu đắt tiền. Nam chính phim Lật Mặt cũng không có thói quen khoe nhà, khoe xe lên trang cá nhân.

Võ Thành Tâm của 'Lật Mặt': Sang Mỹ định cư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chật vật nhiều nghề đến trở thành ông chủ quán trà sữa, sẵn sàng về nước đóng phim nếu có vai diễn thích hợp - Ảnh 4

Võ Thành Tâm của 'Lật Mặt': Sang Mỹ định cư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chật vật nhiều nghề đến trở thành ông chủ quán trà sữa, sẵn sàng về nước đóng phim nếu có vai diễn thích hợp - Ảnh 5
Dù phim thành công rực rỡ nhưng Võ Thành Tâm vẫn lựa chọn cuộc sống yên bình và trở về Mỹ tiếp tục công việc kinh doanh với người thân - Ảnh: Internet

Trước khi có cuộc sống sung túc như hiện tại, Võ Thành Tâm cũng từng khá vất vả khi mới bắt đầu sang Mỹ. Từng có thời gian, phim truyền hình miền Nam bị khủng hoảng, lượng phim sản xuất giảm nhiều. Vì vậy, anh rơi vào tình trạng thất nghiệp suốt hơn một năm. Không thể chịu cảnh thất nghiệp đó, anh quyết định sang Mỹ, phụ kinh doanh với người thân. Vì thay đổi môi trường sống nên anh phải học cách làm quen với mọi việc. Võ Thành Tâm cũng không ngại lao động chân tay, đi rửa chén, bán trà sữa phụ giúp người thân.

Võ Thành Tâm của 'Lật Mặt': Sang Mỹ định cư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chật vật nhiều nghề đến trở thành ông chủ quán trà sữa, sẵn sàng về nước đóng phim nếu có vai diễn thích hợp - Ảnh 6
Võ Thành Tâm cũng từng khá vất vả khi mới bắt đầu sang Mỹ - Ảnh: Internet

Võ Thành Tâm từng chia sẻ: "Bỏ một công việc mình từng gắn bó hơn 15 năm ai cũng buồn và nhớ. Công việc ở Mỹ không giống, cũng không thể hào nhoáng như nghề diễn viên nhưng cũng mang đến cho tôi sự ổn định ở thời điểm đó. Trên đất Mỹ, người nhà cần gì, tôi sẽ hỗ trợ làm việc đó, kể cả rửa chén. Tôi cũng cùng người thân mở quán ăn, bán trà sữa. Với mỗi công việc mình làm, tôi không ngại bị mọi người đánh giá, chỉ nghĩ sao phải làm tốt nhất có thể".

Võ Thành Tâm cũng phủ nhận tin sang Mỹ kết hôn. Anh bày tỏ: "Tôi không sang định cư mà chỉ làm việc tạm thời trong thời gian thất nghiệp. Tôi vẫn còn nhà ở Việt Nam. Tôi xác định vẫn theo đuổi con đường phim ảnh vì thế chỉ có về nước thôi. Tôi cũng chưa kết hôn với ai như tin đồn đâu. Mục tiêu của tôi vẫn là được thỏa mãn với các vai diễn".

Tuy có công việc ổn định ở Mỹ, Võ Thành Tâm cho biết anh sẵn sàng về nước đóng phim nếu có vai diễn thích hợp. "Mỗi lần về nước, tiền vé máy bay, đi lại khá tốn kém, có thể không dư dả nhiều nhưng tôi vẫn sắp xếp để tham gia. Với tôi, đóng phim là đam mê, không đặt nặng tiền bạc", anh nói.

Võ Thành Tâm của 'Lật Mặt': Sang Mỹ định cư khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chật vật nhiều nghề đến trở thành ông chủ quán trà sữa, sẵn sàng về nước đóng phim nếu có vai diễn thích hợp - Ảnh 7
Võ Thành Tâm sẵn sàng về nước đóng phim nếu có vai diễn thích hợp - Ảnh: Internet

Võ Thành Tâm nhận được rất nhiều lời khen ngợi của khán giả mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh. Ở tuổi U50, nam diễn viên có cuộc sống thoải mái và vẫn độc thân.

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