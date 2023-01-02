Nghệ sĩ Trung Dân và cuộc hôn nhân 31 năm viên mãn: Từng không yêu vợ, kết hôn do bố mẹ sắp đặt, nhận ra cuộc hôn nhân đúng đắn vì một điều

Hậu trường 02/01/2023 08:35

Bên cạnh sự yêu mến, kính trọng của khán giả, đồng nghiệp dành cho Trung Dân suốt mấy chục năm làm nghệ thuật thì nam nghệ sĩ còn cuộc hôn nhân hạnh phúc, bình yên bên vợ suốt 31 năm cùng 3 cô con gái.

Trung Dân - người nghệ sĩ mà cái tên đã như một tiền định về sứ mệnh nghệ thuật anh mang theo trong đời, một hành trình kiên trì và bền bỉ. Nam nghệ sĩ là người nghệ sĩ sống trong lòng khán giả với lối diễn xuất độc đáo, không “đụng hàng” với bất cứ nghệ sĩ nào. Cách diễn của anh như bước ra từ chính đời thực đầy sống động. Sinh năm 1967, tại thành phố Hồ Chí Minh, với niềm đam mê nghệ thuật, Trung Dân tham gia vào nhiều tác phẩm kịch, phim ảnh nổi tiếng. Ngoài ra, nam nghệ sĩ còn giữ vai trò đạo diễn, là giám khảo nhiều chương trình "ăn khách".

Nghệ sĩ Trung Dân và cuộc hôn nhân 31 năm viên mãn: Từng không yêu vợ, kết hôn do bố mẹ sắp đặt, nhận ra cuộc hôn nhân đúng đắn vì một điều - Ảnh 1
Trung Dân - người nghệ sĩ mà cái tên đã như một tiền định về sứ mệnh nghệ thuật anh mang theo trong đời, một hành trình kiên trì và bền bỉ - Ảnh: Internet

Nhưng trên hết, có lẽ điều quý giá nhất trong cuộc đời nghệ sĩ Trung Dân là tình yêu, sự kính trọng của khán giả, đồng nghiệp dành cho Trung Dân suốt mấy chục năm qua và cuộc hôn nhân hạnh phúc, bình yên bên người vợ suốt 31 năm cùng 3 cô con gái.

Nghệ sĩ Trung Dân và cuộc hôn nhân 31 năm viên mãn: Từng không yêu vợ, kết hôn do bố mẹ sắp đặt, nhận ra cuộc hôn nhân đúng đắn vì một điều - Ảnh 2
Nghệ sĩ Trung Dân và vợ con - Ảnh: Internet

Nghệ sĩ Trung Dân thẳng thắn chia sẻ về cuộc hôn nhân hơn 31 năm của mình. Nam nghệ sĩ cho biết bản thân từng không yêu vợ, kết hôn do bố mẹ "chỉ định". Dù "lăn tăn" về điều này nhưng nam diễn viên chưa từng làm điều sai trái với vợ. Cho đến khi con gái đầu lòng chào đời, Trung Dân nhận thức được trách nhiệm làm chồng đối với gia đình.

Nghệ sĩ Trung Dân và cuộc hôn nhân 31 năm viên mãn: Từng không yêu vợ, kết hôn do bố mẹ sắp đặt, nhận ra cuộc hôn nhân đúng đắn vì một điều - Ảnh 3
Trung Dân cho biết bản thân từng không yêu vợ, kết hôn do bố mẹ "chỉ định". Dù "lăn tăn" về điều này nhưng nam diễn viên chưa từng làm điều sai trái với vợ - Ảnh: Internet

Trung Dân bộc bạch: “Nói thật, lúc đầu tôi không yêu cô ấy. Có con là do bản năng. Sau này nhìn đứa con đầu lòng ra đời, thấy sự chu toàn của cô ấy với chồng, với ba má chồng thì tôi biết số phận của mình ở đây. Vợ tôi vốn là gái quê thật thà chất phác. Cô ấy hy sinh vì tôi, không lẽ nào tôi lại không hy sinh vì cô ấy. Thế nên tôi chưa bao giờ có suy nghĩ mình sẽ thay đổi, sẽ có người phụ nữ khác.

4 anh em trai tôi, đa số lấy vợ đều do ba má chọn nhưng không người nào có vợ bé hay ai khác. Vợ tôi tốt quá thì tôi cũng phải nhìn trước ngó sau, phải chia sẻ và sống sao cho đúng với người ta. Thế nên suốt mấy chục năm chung sống, tôi gần như chưa từng biết nghĩ tới người khác ngoài vợ mình”.

Cuộc sống của nghệ sĩ Trung Dân rất đơn giản. Ngoài những lúc đi làm nghệ thuật, thời gian rảnh, nam nghệ sĩ thường xem phim, nghe nhạc, đọc sách, viết truyện và trồng cây, chăm sóc gia đình, phụ đỡ vợ con việc nhà. Nghệ sĩ Trung Dân hài lòng với cuộc sống bình dị và yên ổn ấy.

Nghệ sĩ Trung Dân và cuộc hôn nhân 31 năm viên mãn: Từng không yêu vợ, kết hôn do bố mẹ sắp đặt, nhận ra cuộc hôn nhân đúng đắn vì một điều - Ảnh 4
Nghệ sĩ Trung Dân hài lòng với cuộc sống bình dị và yên ổn hiện tại - Ảnh: Internet

Trung Dân cũng nổi tiếng là người thương vợ. Nam nghệ sĩ không rượu chè, bài bạc, làm được bao nhiêu tiền đều đưa vợ giữ hết. "Tôi nghĩ công việc và thu nhập của tôi giống như thời tiết. Hôm nay nắng đẹp, mai mưa bão, khô hạn, lũ lụt… nên tôi luôn sống cần kiệm, chăm chỉ.

Làm được bao nhiêu, tôi đưa vợ tích cóp làm ăn chứ không xài hoang phí. Vợ tôi dùng tiền đó để kinh doanh bất động sản, làm yến, nhờ thế kinh tế trong nhà mới ổn định và vững vàng" – Trung Dân chia sẻ.

Vợ chồng Trung Dân xây dựng nên tổ ấm hạnh phúc bên cạnh 3 cô con gái. Con gái đầu đã lấy chồng ngoại quốc và định cư tại Úc. Hai cô còn lại đều giỏi giang và có nhiều năng khiếu.

Nghệ sĩ Trung Dân và cuộc hôn nhân 31 năm viên mãn: Từng không yêu vợ, kết hôn do bố mẹ sắp đặt, nhận ra cuộc hôn nhân đúng đắn vì một điều - Ảnh 5
Trung Dân mong muốn các con tự lập và tuyên bố không có ý định để lại gia sản cho họ - Ảnh: Internet

Gắn liền với hình tượng hài hước, dí dỏm trên sân khấu, Trung Dân ngoài đời lại là người cha nghiêm khắc. Nam nghệ sĩ mong muốn các con tự lập và tuyên bố không có ý định để lại gia sản cho họ.

"Tôi có 3 đứa con gái nhưng chắc tôi sẽ không để lại tài sản cho chúng nó. Khi chúng còn trong vòng tay mình thì tốt, nhưng khi nó có cuộc sống riêng với những tác động nào đó, tôi làm sao biết được chúng có đổi khác. Sinh con dễ, dạy con khó lắm nên tôi thà đổ công sức, tiền của lo cho con kiến thức, đó mới là cái vốn để nó sử dụng tới cuối đời" - Trung Dân chia sẻ.

Ở tuổi U60, Trung Dân thành công gây dựng sự nghiệp. Bên cạnh đó, ông cảm thấy hạnh phúc khi có được gia đình đủ đầy. Hiện tại, Trung Dân vẫn tiếp tục theo đuổi diễn xuất và dành nhiều tâm huyết cho con đường nghệ thuật chân chính.

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"Các nghệ sĩ trẻ bây giờ còn có các game show, chương trình truyền hình để xuất hiện. Thời của tôi chỉ có đoàn kịch nhà nước, truyền hình hiếm lắm" – nghệ sĩ Trung Dân nói.

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