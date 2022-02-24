Trung Dân lần đầu kể về điều tiếc nuối nhất, nghẹn ngào: 'Tôi tự thấy mình quá đáng, cạn tàu ráo máng'

Mới đây, khi tham gia một chương trình, Trung Dân đã có những chia sẻ thú vị về những kỷ niệm đã qua.

"Du hành lý ức" của MC Quyền Linh là chương trình đưa những nghệ sĩ tham gia tìm về những ký ức xa xưa qua các thế hệ từ đây gợi lên nhiều kỷ niệm trong khán giả. Đó có thể là nỗi buồn không muốn nhớ lại, hay kỷ niệm vui không bao giờ quên.

Tập 1 được phát sóng với sự tham gia của danh hài Trung Dân. Ông được Quyền Linh đưa về thăm lại quê nhà ở Nhị Bình, Hóc Môn. Tại nơi chôn rau cắt rốn, Trung Dân lần đầu chia sẻ với khán giả về các kỷ niệm cũng như niềm tiếc nuối của ông về những chuyện đã qua.

Trung Dân và Quyền Linh trong chương trình Du hành lý ứ - Ảnh: Cắt từ clkip

"Trở lại mảnh đất gắn liền với một thời tuổi trẻ, dù quang cảnh đã thay đổi trở nên khang trang, đông đúc hơn rất nhiều nhưng cảm xúc trong tôi vẫn vẹn nguyên như ngày nào. Từng hàng rào, gốc cây cũng gợi lại cho tôi những khung hình tuổi thơ" - Trung Dân chia sẽ.

Ban đầu, nghệ sĩ Trung Dân cười thích thú khi nhắc lại những kỷ niệm xưa, nhưng khi đứng trước căn nhà cũ nay đã không còn thuộc về mình, nam nghệ sĩ lại không kìm được nước mắt. 'Nhà này của tôi nhưng tôi không được bước vào vì giờ đã là sở hữu của người khác, không còn thuộc về tôi nữa" - Trung Dân bật khóc.

TNghệ dọ ung Dân kể về việc đã bán căn nhà - Ảnh: Chụp màn hình.

Theo đó, Trung Dân đã luôn day dứt vì đã không làm đúng theo lời dặn của mẹ mà lại bán nó đi. Sự việc khiến anh vô cùng hối hận, nhiều lần ngồi trước mộ mẹ mà khóc.

"Tôi vẫn ăn năn vì đã không làm đúng theo lời má dặn là giữ lấy mảnh đất này mà bán nó đi. Ngày tôi bán nhà, vợ tôi cũng không đồng ý nhưng tôi vẫn bán. Tôi tự thấy mình quá đáng, cạn tàu ráo máng. Sau đó tôi hối hận, nhiều lần ngồi trước mộ má mà khóc" - Trung dân chi a

Tập 1 của "Du hành ký ức" sau khi lên sóng đã nhận về nhiều bình luận tích cực từ công chúng. Netizen không tiếc lời khen ngợi và cho rằng đây là chương trình mới mẻ và giáu cảm xúc.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trung-dan-lan-dau-ke-ve-dieu-tiec-nuoi-nhat-nghen-ngao-toi-tu-thay-minh-qua-dang-can-tau-rao-mang-451875.html