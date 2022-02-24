Diva Thanh Lam thông báo tin buồn, 'người cũ' có hành động văn minh với nữ ca sĩ và gia đình mới

Mới đây, trên trang cá nhân, Diva Thanh Lam đã có bài viết thông báo về việc mẹ chồng sắp cưới qua đời. Nhiều sao Việt đã đồng loạt để lại bình luận chia buồn cùng gia đình nữ ca sĩ.

Mới đây, trên trang cá nhân, bác sĩ Bùi Tiến Hùng - chồng sắp cưới của Diva Thanh Lam - đã có bài viết thông báo mẹ ruột đã qua đời: "Vĩnh biệt mẹ kính yêu của chúng con, của các cháu, các chắt". Bác sĩ Bùi Tiến Hùng thông báo mẹ ông đã qua đời - Ảnh: Chụp màn hình Bên cạnh đó, nữ diva cũng đã cập nhật bài viết mới cho biết mẹ chồng nữ ca sĩ đã qua đời. Theo đó, Thanh Lam đã đổi ảnh đại diện sang hình hoa sen trắng đen cùng dòng trạng thái: "Mẹ Nhuần thương yêu trong áng mây vàng".

Bài viết của Diva Thanh Lam - Ảnh: Chụp màn hình Bên dưới bài viết, rất nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn, động viên cùng gia đình. Đáng chú ý, nhạc sĩ Quốc Trung - chồng cũ của Thanh Lam - cũng đã để lại bình luận: "Xin được chia buồn với anh Hùng và gia đình". Nhạc sĩ Quốc Trung và nhiều sao Việt gửi lời chia buồn - Ảnh: Chụp màn hình Theo Tổ Quốc, Quốc Trung là người chồng thứ 2 của Thanh Lam. Họ quen nhau khi còn học tại Nhạc viện Hà Nội nhưng chính thức nên duyên khi Quốc Trung đi tu nghiệp ở Bulgaria. Dù ban đầu vấp phải sự không đồng thuận của phụ huynh nhưng Quốc Trung vẫn quyết tâm kết hôn với Thanh Lam.

Hai người làm đám cưới vào năm 1994, trở thành cặp vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng của thập niên 90. Thành công trong sự nghiệp và danh hiệu Diva làng nhạc Việt của Thanh Lam cũng không thể thiếu sự hỗ trợ của Quốc Trung. Thanh Lam và Quốc Trung - Ảnh: Internet Tuy nhiên, sau đúng 1 thập kỷ, cặp đôi lại quyết định ly hôn. Quốc Trung phụ trách nuôi hai người con là Thiện Thanh (sinh năm 1995) và Đăng Quang (sinh năm 1997) nhưng Thanh Lam vẫn thường xuyên gặp gỡ các con. Sau 17 năm "đường ai nấy đi", hiện tại Thanh Lam đã đính hôn và sống cùng bạn trai bác sĩ vào tháng 6/2021 trong nhiều lời chúc mừng của đồng nghiệp, người hâm mộ. Nhạc sĩ Quốc Trung cũng đã có tổ ấm riêng với bà xã Thanh Lan. Đặc biệt, Thanh Lam và Quốc Trung đều dành sự tôn trọng và những lời tốt đẹp cho người bạn đời mới của đối phương khiến công chúng vô cùng nể phục.

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