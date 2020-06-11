Việt Trinh khoe ảnh tình tứ bên Lý Hùng, tiết lộ lý do không 'về chung nhà' dù được ủng hộ

Dù nhiều lần được dân mạng "đẩy thuyền" chuyện tình cảm với Lý Hùng, nhưng diễn viên Việt Trinh vẫn chỉ xem anh như một người bạn diễn. Cô tuyên bố sống độc thân suốt đời.

Việt Trinh và Lý Hùng là cặp đôi đình đám của màn ảnh rộng những năm 90. Họ nhiều lần trở thành "người tình" màn ảnh của nhau. Ngoài đời cặp đôi nghệ sĩ có mối quan hệ thân thiết. Tuy vậy, họ vẫn chỉ là người bạn, người đồng nghiệp lâu năm chứ không có tình cảm dù được khán giả và nhiều đồng nghiệp tác hợp. Mới đây, diễn viên Việt Trinh bất ngờ đăng tải bức ảnh "tình bể bình" với Lý Hùng trên sân khấu. Nhân đây, bà mẹ đơn thân cũng tâm sự về chuyện tình cảm với đàn anh thân thiết.

Nữ diễn viên khoe ảnh bên đàn anh kèm biểu tượng hạnh phúc - Ảnh: FB Việt Trinh và Lý Hùng hội ngộ trên sân khấu sau 20 năm - Ảnh: FB Việt Trinh chia sẻ về chuyện tình cảm và thông báo sẽ không tái hôn: "20 năm rồi hai anh em tui mới hát chung trên sân khấu. Ai gặp cũng nói sao 2 đứa tui không về chung 1 nhà. Mà thật sự thì... nhà ai nấy ở. Tui thì nguyện độc thân suốt đời rồi. Anh ấy thì không biết sao". "Người đẹp Tây Đô" còn nhấn mạnh rằng, cô và đàn anh không có tình cảm yêu đương. Việt Trinh chỉ xem Lý Hùng là người bạn diễn đơn thuần: "Anh Lý Hùng vừa là thần tượng vừa là người anh và là bạn diễn của Việt Trinh".

Ở tuổi 48, Việt Trinh vẫn xinh đẹp và trẻ trung làm bao người say mê - Ảnh: FB Hiện nữ nghệ sĩ đang làm mẹ đơn thân. Cô tuyên bố sẽ không kết hôn mà ở vậy suốt đời - Ảnh: FB Dưới bài viết, đông đảo khán giả thể hiện lòng ngưỡng mộ trước tình bạn thân thiết nhiều năm của cặp đôi nghệ sĩ. Dân mạng bày tỏ: "Cặp đôi em đã từng hâm mộ và ngưỡng mộ", "Kim Đồng - Ngọc Nữ màn ảnh Việt thập niên 90", "Cặp đôi 1 thời làm điên đảo bao nhiêu nam thanh nữ tú", "Rất đẹp đôi, là cặp đôi là thần tượng của bao người, trong đó có mình"...

Việt Trinh tiết lộ chân dung người mẹ vĩ đại của mình, thà nhịn ăn cũng quyết không để con dốt Diễn viên Việt Trinh chia sẻ lại bức ảnh ngày thơ bé được mẹ ruột bế kèm tâm sự xúc động: "Con có phước lớn mới được làm con của mẹ”.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/viet-trinh-khoe-anh-tinh-tu-ben-ly-hung-tiet-lo-ly-do-khong-ve-chung-nha-du-duoc-ung-ho-361808.html